Страховщики озадачились

Прецедент, произошедший в Саратовской области, может быть тиражирован на Россию.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выражает обеспокоенность попыткой отнесения договора инвестиционного страхования жизни, заключенного с российской страховой организацией, к иностранным финансовым инструментам. По мнению ВСС, системный анализ действующего законодательства не позволяет сделать такого вывода, говорится в релизе союза.

— В средствах массовой информации 10 января 2018 года появилась информация о прекращении полномочий председателя одного из муниципальных собраний депутатов. Непосредственной причиной прекращения полномочий названо наличие договора инвестиционного страхования жизни, — говорится в сообщении.

Всероссийский союз страховщиков подчёркивает, что полис ИСЖ не относится к иностранным финансовым инструментам, определенным в статье 1 Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ, на который ссылается Прокуратора Саратовского р-на Саратовской обл. Уплаченные клиентом суммы страховой премии образуют денежный фонд, который является собственностью страховщика и инвестируется в различные инструменты в соответствии с законодательством РФ. Иностранные активы допускаются к приобретению в пределах лимитов, установленных Указанием ЦБ РФ №4297. Иностранные активы используются большинством страховых компаний для диверсификации инвестиционного портфеля, повышения доходности и перестрахования рисков у иностранных перестраховщиков.

— На российском финансовым рынке много инструментов, которые опосредованно связаны с иностранными рынками. Например, российские ПИФы могут инвестировать средства в иностранные ценные бумаги, а российские банки могут владеть иностранными активами. Тем не менее ни ПИФ, ни банковский депозит не становится иностранным финансовым инструментом. Всероссийский союз страховщиков надеется, что это единичный случай и возникшая ситуация будет урегулирована в соответствии с действующим законодательством, — отметили в ВСС.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan