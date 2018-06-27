Строительный контроль за дорогами запаздывает

Подрядчики готовы даже доплачивать заказчику за право инспектировать качество ремонта дорог.

До 2017 года муниципальный заказчик заключал контракты на обеспечение строительного контроля за ремонтом и реконструкцией дорог местного значения по 93 статье 44-ФЗ с единственным поставщиком — до 100 тысяч руб. С 2018 года региональный минтранс в соглашении о выделении средств муниципалитетам предоставил им на выбор конкурентный способ определения поставщика, исполнителя: электронный аукцион, запрос котировок или открытый конкурс. Однако при заключении соглашения о выделении субсидий из областного бюджета министерство обязало всех муниципальных заказчиков проводить открытые торги через конкурс.

— Это серьезно осложнило ситуацию в части исполнения обязательств как со стороны муниципалитетов, так и со стороны подрядных организаций. Сейчас заканчивается июнь, а из 30 районов области отторговалась на проведение строительного надзора только половина. Между тем работы по ремонту и реконструкции дорог уже идут — без строительного надзора, — рассказал Infopro54 заместитель директора в ООО ИК «Консил» Василий Конышев. — Получается, что контроль будет выходить на площадки в июле-августе, когда большинство работ уже закончено, земляное полотно сделано, скрытые работы выполнены. Лето нас не радует, у подрядчиков «горят» сроки, то есть оценить реальное качество работ будет невозможно.

Изменение принципа выбора подрядчика привело еще к одной проблеме. Участники тендеров начали демпинговать. По словам Конышева, фееричная ситуация произошла в Маслянинском районе, где на конкурсе участник сбил цену до -1000 рублей. То есть он был готов доплатить заказчику, чтобы взять этот контракт. Сейчас там проходят повторные торги.

— На многих торгах цены падали до 90%! Сейчас ситуация более-менее нормализовалась, но она привела к тому, что с рынка будет вынужден уйти ряд квалифицированных игроков. Они просто не могут себе позволить работать в таких условиях, — говорит собеседник Infopro54.

По его словам, ИК «Консил» тоже пришлось в одном из конкурсов сбить цену до 90%.

— Мы давно работаем с этим заказчиком — его устраивает качество нашего контроля, и он нас очень просил сделать все возможное, чтобы победить в конкурсе. Но мы смогли отбить этот демпинг за счет других контрактов, — говорит Конышев.

В целом, по его оценкам, такая экономия вряд ли пойдет на пользу бюджету. Чем меньше денег получит подрядчик (строительный контроль), тем хуже будет качество его услуг, следовательно — выше вероятность того, что на дорожных объектах потом будут выявлены несоответствия конкурсной документации.

— Самое интересное, что в этой ситуации больше всего страдают заказчики — муниципалитеты. Система межбюджетных отношений вынуждает их рассчитываться с подрядчиком, не полностью выполнившим свои контрактные обязательства, с переводом в плоскость обещаний по гарантийному обслуживанию. В противном случае местный бюджет просто не получит средства на следующий год. А за плохое качество дорог тоже будут спрашивать с местной администрации, — констатирует Василий Конышев.

Анализируя результаты прошедших торгов эксперты ИК «Консил» отмечают, что большой демпинг не позволяет качественно и правильно выполнить работу.

Ранее врио министра транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщал, что на капитальный ремонт и ремонт автодорог (в том числе планово-предупредительный) в 2018 году планируется направить 2,1 млрд рублей. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в области планируется отремонтировать 101 км дорог.

Фото предоставлено Василием Конышевым