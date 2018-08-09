Строительство новосибирского центра онкодиагностики планируют начать до конца года

Главгосэкспертиза завершает проверку документов Центра позитронно-эмиссионной томографии.

— Сейчас мы ждем результаты историко-культурной экспертизы от Управления по охране объектов культурного наследия, о том, что на территории Городской клинической больницы №25, где мы планируем возводить томографический центр, нет памятников культуры и археологии. Как только ее получим, возобновится госэкспертиза документов. Мы уже на финишной прямой. Думаю, что в течение месяца работа завершится, и мы пойдем за получением разрешения на строительство. До конца 2018 года планируем выйти на площадку, — рассказал Infopro54 президент ГК «Метаприбор», один из инициаторов/инвесторов проекта Центра позитронно-эмиссионной томографии Владимир Мартыненков.

Он напомнил, что компания Siemens в 2017 году прекратила выпуск циклотронов, которые планировали купить новосибирцы. Циклотрон бельгийской компании IonBeamApplication (IBA) оказался даже дешевле, но его установка потребовала строительства помещения с дополнительной защитой: толщиной стен 1,2 метра с добавками бария для защиты от радиации.

— В результате мы подготовили новый пакет документов, пересмотрели бизнес-план, стратегию продвижения центра и запроектировали объект с учетом этих изменений, — рассказывает Владимир Мартыненков. — Мы изучали опыт таких центров в зарубежных странах и отметили, что там большое внимание уделяется тому, чтобы помещение для диагностики больных и сам центр были дружелюбны к пациентам. Возбужденное состояние клиентов может смазать картину, поэтому мы провели апгрейд здания.

За счет задержки реализации проекта его стоимость выросла, но ненамного, говорит собеседник Infopro54, но сумму инвестиций называть отказывается. Гораздо больше лично его расстраивает потеря времени.

— Первый этап мы реализуем за счет собственных средств. У нас по-прежнему действует меморандум о финансировании с Международным инвестиционным банком. Кроме того, у нас есть предложение о предоставлении ресурсов от Сбербанка. Сейчас оно более привлекательно с учетом роста курса доллара, — говорит Мартыненков. — Наша группа «Мета», как застройщик, работает со Сбербанком по многим проектам. И мы понимаем, что для нас получить одобрение банка — вопрос двух-трех месяцев. И, наконец, в последнее время мы получили два серьезных предложения по соинвестированию проекта от крупных федеральных компаний. Одна из них — профильная медицинская, вторая — финансовая группа.

Собеседник Infopro54 также отметил, что новый циклотрон дает возможность увеличить жизнь короткоживущих радиоизотопов до 14 часов. Это позволит центру охватить своими услугами соседние регионы.

— Наш бизнес-план рассчитан на 18 тысяч исследований в год. Расчетная стоимость исследования — 40-45 тысяч рублей. В радиусе охвата центра, только по статистике минздрава РФ, около 220 тысяч человек (в Новосибирске — 72 тысячи) состоят на учете у онколога, им нужно проходить это обследование регулярно, — объясняет Владимир Мартыненков. — Услуга недешевая, но как только она появится, ФОМС будет выделять квоты на обследования. У нас уже есть соответствующие письма от минздрава РФ. Например, в Тюмени, где уже работает такой центр, выделяется 3 тысяч квот по ОМС на программу ПЭТ ежегодно. Если у человека есть деньги и желание, а также если он находится в группе риска, то он может проходить такое обследование хоть каждый год.

Проект строительства в Новосибирске Центра позитронно-эмиссионной томографии первоначально планировался к реализации в рамках медикобиологического парка «Зеленая долина» в непосредственной близости от ННИИПК им. Мешалкина. Под этот проект в апреле 2016 года была создана компания ООО «ТопАтомКлиник» с уставным капиталом 1 млн рублей. Основным акционером является «Атомпроект». Инвесторами — группа компаний «Метаприбор» и венгерская компания Polus kft, успешно реализующая медицинские проекты в России.

Всего в рамках реализации проекта планировалось создать четыре ПЭТ-центра, головной — в Новосибирске, филиалы — в Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. В головном центре станут изготавливать радиофармпрепарат и поставлять его в филиалы. Диагностика будет проводиться в каждом центре. Основная сфера применения — онкология, дополнительные — кардиология и неврология. Для каждого центра планировалось строительство нового здания, либо размещение на существующих площадях, соответствующих требованиям размещения ПЭТ-центров и оснащенных необходимой инфраструктурой для качественного и комфортного обслуживания пациентов.

После выхода проекта на проектную мощность среднегодовая выручка анонсировалась в размере 810 млн рублей, налоговые отчисления — 40 млн рублей в год. Срок окупаемости — четыре года. Собственные средства инвесторов предполагались в размере 25 % необходимых вложений.

Фото предоставлено УК Группа «Мета»