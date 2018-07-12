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Businessjump

СТУ перечислило в госказну почти 47 млрд рублей

  • 12/07/2018
STU

Исполнение контрольного задания по перечислению доходов в федеральный бюджет составило 105,3%.

По итогам 1 полугодия 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами Сибирского таможенного управления, составила 46 млрд. 944 млн. рублей, сообщили в пресс-службе СТУ.

Исполнение контрольного задания по перечислению доходов в федеральный бюджет составило 105,3%. Сверх установленного задания в доход федерального бюджета перечислено 2 млрд. 368 млн. рублей. Сумма таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, составила 2 млрд. 715 млн. рублей, при импорте – 42 млрд. 077 млн. рублей.

Сибирское таможенное управление перечислило в доход федерального бюджета таможенных платежей на 11 млрд. 800 млн. рублей (или на 33,56%) больше, чем в 2017 году.

Порядка 80% поступлений таможенных платежей обеспечено пятью таможнями региона – Читинской (22,7%), Кемеровской (19,7%), Новосибирской (13,2%), Иркутской (12,2%) и Красноярской (11,3%).

Фото: Ростислав Нетисов

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