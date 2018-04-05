Студент НГТУ разработал программу экологического 3D-мониторинга качества воздуха

Программа учитывает транспортные потоки, промышленные предприятия, потоки воздуха с учетом влияния зданий, рельеф местности.

Студент факультета прикладной математики и информатики НГТУ Александр Гриф создал проект экологического 3D-мониторинга качества воздуха Новосибирска. Программа использует данные спутниковой навигации и мобильных метеостанций, в которые планируется превратить 3 тысячи единиц городского транспорта, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Система показывает степень загрязнения воздуха на трехмерной модели города. Мобильным средством для сбора информации автор проекта предлагает сделать три тысячи единиц городского транспорта (трамваев, автобусов, троллейбусов и маршрутных такси). На них удобно разместить датчики, и это даст максимально полную картину состояния городского воздуха. Как показал предварительный анализ маршрутов городского транспорта, проведенный Александром Грифом, их сеть с успехом покрывает всю территорию мегаполиса.

Рассказывая о преимуществах его разработки по сравнению с другими аналогичными проектами, Александр Гриф отметил:

— Разница в том, что это не просто датчик, а датчик с информационной системой и системой высокоточного компьютерного моделирования. Именно за счет этого стало возможным получить более достоверную информацию и снизить процент погрешности.

Сейчас качество воздуха в городе измеряется всего несколькими метеостанциями, которые статичны, и мы судим об экологической обстановке во всем городе по ситуации вокруг этих станций или по средним данным между двумя станциями. Огромное количество датчиков в разрабатываемой системе позволит реально увидеть загрязнение воздуха в каждом местах города.

Программа учитывает все факторы экологии: транспортные потоки, промышленные предприятия, потоки воздуха с учетом влияния зданий, рельеф местности. Когда система заработает, каждый новосибирец с легкостью сможет определить для себя, где и в какое время лучше гулять или, например, заняться спортом. Данные мониторинга будут доступны через интернет.

Цель проекта — улучшить информированность горожан об экологически благоприятных и неблагоприятных зонах Новосибирска. Проект не только решает экологические проблемы, но и дает экономическую выгоду. Благодаря программной платформе становится возможным снизить затраты на создание инфраструктуры для станций мониторинга.

Сейчас Александр Гриф собирается получить патент на программу и датчик, а после датчики будут установлены на городском транспорте. У программы пока нет названия. Научным руководителем Александра Грифа выступила профессор кафедры прикладной математики НГТУ Марина Персова, которая недавно создала программу для эффективного поиска нефти в Арктике.

Фото: пресс-служба НГТУ