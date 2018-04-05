Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Студент НГТУ разработал программу экологического 3D-мониторинга качества воздуха

  • 05/04/2018
NSTU_b50504_1522915452

Программа учитывает транспортные потоки, промышленные предприятия, потоки воздуха с учетом влияния зданий, рельеф местности.

Студент факультета прикладной математики и информатики НГТУ Александр Гриф создал проект экологического 3D-мониторинга качества воздуха Новосибирска. Программа использует данные спутниковой навигации и мобильных метеостанций, в которые планируется превратить 3 тысячи единиц городского транспорта, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Система показывает степень загрязнения воздуха на трехмерной модели города. Мобильным средством для сбора информации автор проекта предлагает сделать три тысячи единиц городского транспорта (трамваев, автобусов, троллейбусов и маршрутных такси). На них удобно разместить датчики, и это даст максимально полную картину состояния городского воздуха. Как показал предварительный анализ маршрутов городского транспорта, проведенный Александром Грифом, их сеть с успехом покрывает всю территорию мегаполиса.

Рассказывая о преимуществах его разработки по сравнению с другими аналогичными проектами, Александр Гриф отметил:

— Разница в том, что это не просто датчик, а датчик с информационной системой и системой высокоточного компьютерного моделирования. Именно за счет этого стало возможным получить более достоверную информацию и снизить процент погрешности.

Сейчас качество воздуха в городе измеряется всего несколькими метеостанциями, которые статичны, и мы судим об экологической обстановке во всем городе по ситуации вокруг этих станций или по средним данным между двумя станциями. Огромное количество датчиков в разрабатываемой системе позволит реально увидеть загрязнение воздуха в каждом местах города.

Программа учитывает все факторы экологии: транспортные потоки, промышленные предприятия, потоки воздуха с учетом влияния зданий, рельеф местности. Когда система заработает, каждый новосибирец с легкостью сможет определить для себя, где и в какое время лучше гулять или, например, заняться спортом. Данные мониторинга будут доступны через интернет.

Цель проекта — улучшить информированность горожан об экологически благоприятных и неблагоприятных зонах Новосибирска. Проект не только решает экологические проблемы, но и дает экономическую выгоду. Благодаря программной платформе становится возможным снизить затраты на создание инфраструктуры для станций мониторинга.

Сейчас Александр Гриф собирается получить патент на программу и датчик, а после датчики будут установлены на городском транспорте. У программы пока нет названия. Научным руководителем Александра Грифа выступила профессор кафедры прикладной математики НГТУ Марина Персова, которая недавно создала программу для эффективного поиска нефти в Арктике.

Фото: пресс-служба НГТУ

Популярное с сайта

В Новосибирске оценивают новые технологии

05/04/2018
Стартовал третий международный форум-выставка «Городские технологии».

Как в Новосибирске соблюдаются права людей с психическими отклонениями?

05/04/2018
В регионе планируют подготовить корректировки в федеральный закон, которые позволят защитить интересы этой категории граждан.

РЖД запустила ускоренную доставку грузов

05/04/2018
Из Москвы до Новосибирска груз дойдет за 6–7 суток, что сопоставимо с автомобильными перевозками.

Мнение

Риэлторский бизнес становится фабрикой услуг

Все материалы

«Сибиар» получил 659 млн чистой прибыли

05/04/2018

Александр Сорокин назначен управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

05/04/2018

Как взвешивать?

05/04/2018

Статистика «Платона» пошла по ведомствам

04/04/2018

Экс- президента Сибмоста оштрафовали за уход от налогов

04/04/2018

Василий Пронькин уходит из правительства области

04/04/2018

Расти и развиваться: управляющая компания отчиталась перед жителями Чистой Слободы

04/04/2018

«СКТБ «Катализатор» расширит производство в Рязани

04/04/2018

Бинбанк снизил ставки по всей линейке кредитных карт

04/04/2018

Новосибирцы испытывают материальные трудности

03/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag