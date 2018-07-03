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Студенты НГТУ создали первый в России комплект для профессиональной панорамной съемки

  • 03/07/2018

Устройство позволяет делать профессиональные сферические панорамы на любом фотоаппарате.

Студенты-магистранты НГТУ Дмитрий Богомолов и Руслан Августан создали устройство MagicPano, которое позволяет делать панорамные снимки обычным фотоаппаратом. Комплект предназначен для создания сферических панорамных снимков, которые используются при создании виртуальной реальности, 3D-моделей объектов, виртуальных экскурсий и т.п, сообщили в пресс-службе университета.

Устройство MagicPano, над которым работают Дмитрий и Руслан, позволяет делать профессиональные сферические панорамы на любом фотоаппарате без дорогих комплектов для панорамной съёмки и объективов fish-eye.

— Идея пришла во время прогулки по студенческому кампусу: мне захотелось запечатлеть всю красоту нашего вуза одним большим кадром. Я поделился идеей с Русланом, и он её поддержал, — рассказал Дмитрий.

Система MagicPano полностью автоматизирована за счет компьютерного управления камерами, кроме того, съёмку можно осуществлять без помощи рук. Пока устройство совместимо с камерами Sony, но в дальнейшем планируется освоить Nikon и Canon.

Чтобы сделать фотографию, нужно закрепить камеру на устройстве, включить его, запустить мобильное приложение и нажать кнопку съемки. Далее необходимо взять SD-карту и загрузить фотографии на сайт по созданию панорам. Пока мобильное приложение и сайт для получения панорамных снимков находятся на финальной стадии разработки. Задача изобретателей в том, чтобы качественные панорамные снимки могли делать не только профессиональные фотографы, но и любой пользователь фотоаппарата.

В России подобные устройства пока не создавались. У MagicPano, созданном новосибирцами, есть зарубежные аналоги, но, по словам Дмитрия и Руслана, в них есть два существенных недостатка.

— Создавать панорамы можно с помощью VR-System PRO II — это один из лидеров по производству панорамных фотографий, но стоимость этой системы — 1, 5 тысячи долларов, наша же модульная система будет стоить около 20 тысяч рублей. Во-вторых, VR-System PRO II более громоздка, нежели наше изобретение. MagicPano значительно легче, чем конкурент, за счет этого на нее можно крепить более тяжелую оптику и она более мобильна, — объяснил Руслан Августан. Изобретатель говорит, что для использования MagicPano практически не требуется специальной подготовки.

Помимо низкой цены, главное преимущество системы в мобильности и малых габаритах. Устройство имеет модульную конструкцию, его можно быстро разобрать и собрать под конкретные цели, в разобранном виде оно помещается в небольшой рюкзак. Для перевозки и хранения устройства не требуется специальных чехлов.

Использование пластиков вместо металла позволило значительно снизить вес по сравнению с конкурентами. Пока максимальный удерживаемый вес фотоаппарата 1.5 кг. Далее планируется снабдить корпус шестерёнчатой передачей для удержания камер бОльшего веса.

На создание изобретения ушло около полугода, и в конце июня студенты завершили первый этап разработки. Впереди ещё один, после которого новую технологию смогут использовать все желающие.

В продаже MagicPano сможет появиться примерно через год — она ещё на стадии доработки.

Фото: пресс-служба НГТУ

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