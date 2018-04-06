Субсидии должны получить все производители зерна

Депутаты Заксобрания Новосибирской области комментируют порядок распределения средств на дополнительную господдержку регионального АПК.

Правительство Новосибирской области утвердило методику распределения дополнительных 500 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета решением мартовской сессии Законодательного собрания на поддержку агарного сектора. Средства пойдут на компенсацию потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей от снижения цен на рынке зерна и на проведение весенне-полевых работ. Размер субсидий для отдельного получателя господдержки зависит от доли его посевной площади в общей посевной площади региона, другими словами речь идёт о равной погектарной поддержке, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Глеб Поповцев заострил внимание на необходимости получения субсидий всеми производителями зерна.

➥ Как разделить 500 млн руб для АПК?

— Принимая решение о выделении дополнительных средств, мы исходили из того, что в сложившейся ситуации все хозяйства пострадали в равной мере, — подчеркнул он. — Поэтому абсолютно верно разделить эти 500 миллионов пропорционально засеянной площади.

Зампред комитета по агарной политике, земельным отношениям и природным ресурсам Денис Субботин напомнил, что изначально средства дополнительной господдержки предполагалось довести до сельхозпроизводителей в срок до 31 марта.

— Как факт — до 31 марта этого уже не произошло. Надо чётко понимать, что речь идёт о достаточно больших деньгах. Конечно, они не закроют всех убытков, понесённых крестьянами, — признал Денис Субботин. — Мне как депутату от Кулунды не нравится, что без учёта природно-климатических условий Карасук и Кранозёрка, скорее всего, получат меньше, чем могли бы получить. Но явно больше, чем если бы вообще не было этих 500 миллионов. Сейчас важно выдать их как можно быстрее, и как можно меньше обсуждать, правильно мы делаем, или нет. Сегодня делать правильно — значит делать быстро: во многих хозяйствах уже влаги нет в земле. Может быть, принятое решение спорно, но сейчас главное — чтобы числа 20-го техника уже вышла в поле.

Фото: Jeff Piper