Таджикистан со 2 апреля ограничил авиасообщение с Россией по 11 маршрутам

В список попали авиарейсы из Новосибирска в Душанбе и Худжанд.

Таджикистан со 2 апреля отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: «Уральских авиалиний», «UTair», «Сибири», «Северного ветра». Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в одной из этих компаний.

Отмечается, что авиавласти Таджикистана отзывают допуски на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.

Решение властей Таджикистана, по всей вероятности, является ответом на решение Росавиации, которая с 2 апреля приостановила рейсы двух таджикских авиакомпаний (Somon Air и Tajik Air) в ряд городов России.

Авиасообщение между двумя государствами уже ограничивалось в апреле 2017 года.

Фото: Ростислав Нетисов