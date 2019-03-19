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Таможенные пошлины начислены почти на 240 посылок

Инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста проконтролировано перемещение товаров почти в 6 млн штук международных почтовых оправлений.
  • 19/03/2019, 13:31
Таможенные пошлины начислены почти на 240 посылок

С 1 января 2019 года снижен порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— Без уплаты пошлины в посылке можно ввезти товары стоимостью не более 500 евро и весом не более 31 килограмма в месяц. Если стоимость или вес товаров, перемещенных в течение одного календарного месяца в адрес одного и того же получателя выше, то необходимо заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм в части превышения установленных лимитов, — напомнили в пресс-службе.

За первые 2,5 месяца 2019 года инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста было проконтролировано перемещение товаров почти в 6 млн штук международных почтовых оправлений. Практически все посылки прибыли из Китая.

В основном пересылаются товары, заказанные россиянами в зарубежных интернет-магазинах (одежда, обувь, игрушки, электроника, различные аксессуары, косметика, инструменты и др.).

— 99% международных почтовых отправлений, поступающих на таможенный пост — это мелкие пакеты, средняя стоимость товаров в которых не превышает 15 евро. Стоимость товаров в самой дорогой посыле, поступившей на Новосибирский почтовый таможенный пост за первые три месяца 2019 года составила 100 евро, — отметил начальник Новосибирского почтового таможенного поста Геннадий Шахов.

Исходя из частоты перемещения в адрес одного и того же получателя в течение календарного месяца, по причине превышения лимитов беспошлинного ввоза, с 1 января по 18 марта 2019 года инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста было оформлено 239 таможенных приходных ордеров (ТПО) на общую сумму 56 тысяч рублей. Это на 140 ТПО больше, чем за такой же период 2018 года.

Наибольшая сумма начислений таможенных платежей в 2019 году по причине превышение лимита беспошлинного ввоза за посылки в течение календарного месяца в адрес одного получателя составила 2 тысячи 177 рублей.

Фото: пресс-служба Новосибирской таможни

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