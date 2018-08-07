Тарифы ЖКХ предлагают повысить вслед за НДС

Эксперты заявляют: с 1 января 2019 года это сделать невозможно.

Минэкономразвития предложило увеличить тарифы ЖКХ на два процентных пункта из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве отмечают, что повышение тарифов поможет покрыть убытки ресурсоснабжающих организаций из-за увеличения НДС. В противном случае убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей. Тарифы на ЖКХ на размер индексации НДС МЭР предлагает повысить с 1 января 2019 года.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, член общественного совета при департаменте по тарифам региона Вадим Агеенко напоминает, что тарифы для русурсоснабжающих организаций определяют уполномоченные органы в субъектах федерации.

— По закону тариф устанавливается в декабре, вступает в силу в июле и в течение 12 месяцев больше корректироваться не может. Сейчас МЭР предлагает поднять тариф спустя полгода, но не имеет на это права, также как и региональный департамент по тарифам. На мой взгляд, именно поэтому ФАС сейчас не дает комментарии по ситуации, а в Минстрое РФ говорят, что «предложение рассматривается», — пояснил Агеенко в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Он напомнил, что при введении налогов, как правило, предусматриваются переходные периоды в течение которых они начинают действовать. В случае с НДС это не учтено, хотя можно было прописать, что «в системе ЖКХ повышенный налог будет применяться с 1 июля 2019 года».

— Если тариф все-таки будет проиндексирован с 1 января 2019 года, а на уровне региона это можно сделать приказом руководителя департамента, то я буду опротестовывать это решение в прокуратуре и суде, — заявил Вадим Агеенко.

В любом случае, по его словам, сейчас необходимо решать за чей счет пройдет повышение НДС в этой отрасли. Если за счет ресурсоснабжающих организаций, то они потеряют 2% от ресурсов, которые направляли на осуществление деятельности и содержание компаний. Как отмечают федеральные СМИ, в масштабах страны это может составить около 100 млрд руб в год. Это потери придется компенсировать из бюджета. Второй вариант — переложить повышение НДС на население.

— Я уже неоднократно предлагал вообще убрать НДС из тарифов ЖКХ для населения. Это позволило бы удержать рост тарифов в течение 3-5 лет, а ресурсоснабжающие организации получили бы средства, которые сейчас отдают в виде налога государству, на развитие, — говорит Агеенко.

В начале августа ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков отмечал: в начале 2019 года ЦБ РФ ждёт ускорения инфляции до 4%, что связано с принятым законом о повышении НДС до 20% и другими экономическими факторами.

— Мы сомневаемся, что данный прогноз реализуется. К 23 июля накопленная с начала года инфляция уже составляет 2,5% против 2,4% за аналогичный период год назад. Между тем повышение цен на бензин ещё не в полной мере отразилось на всей вертикале зависимых товаров и услуг. Укрепление доллара в апреле-мае также внесёт свой вклад в повышение импортных цен. Соответственно, уже к концу 2018 года можно ожидать инфляцию на уровне 4-4,5%, а также её ускорения до 5% и выше в начале 2019 года, — прогнозировал эксперт. — Другим инфляционным фактором является одобренный налоговый манёвр в нефтегазовой отрасли, который будет стимулировать рост цен на топливо на внутреннем рынке. Соответственно, у ЦБ РФ может возникнуть необходимость в существенном пересмотре прогноза по инфляции.

Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 % до 20 % в третьем чтении в конце июля. Этим летом в Новосибирске прошло уже несколько митингов против повышения НДС и пенсионного возраста. Судя по сообщениям в соцсетях, многие новосибирские предприниматели намерены заложить рост НДС в стоимость своих товаров и услуг.

Фото: pixabay.com — stevepb