Текущий ремонт новосибирских дорог «классическим» методом выполнен на 46,4 %

Всего этим методом запланировано отремонтировать 27 541 квадратный метр, на сумму 20,7 млн рублей.

В 2018 году силами подрядных организаций и дорожно-эксплуатационных учреждений запланировано выполнить работы по текущему ремонту улично-дорожной сети на площади 31 366 квадратных метров на сумму 24,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В пресс-службе уточнили, что работы выполняются «классическим» и струйно-инъекционным методом. На сегодняшний день «классическим» методом отремонтировано 12 790 квадратных метров, что составляет 46,4 % (всего этим методом запланировано отремонтировать 27 541 квадратный метр, на сумму 20,7 млн рублей).

Струйно-инъекционным методом (ремонт участка площадью меньше одного квадратного метра) запланировано отремонтировать 3 825 квадратных метров на сумму четыре млн рублей. На сегодняшний день подрядная организация ООО «РСУ № 17» выполнила работы на площади 715,5 квадратных метра, что составляет 18,7 %.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска