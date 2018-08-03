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Телекомы налаживают контакты с новосибирскими стартапами

  • 03/08/2018
academ

Представители «Вымпелкома» приехали в Академпарк.

Академпарк с рабочим визитом посетили эксперты одной из крупнейших телеком-компаний – ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Цель визита – знакомство с возможностями новосибирской инновационной площадки, обсуждение перспектив сотрудничества с АО «Академпарк» и компаниями-резидентами, сообщили в пресс-службе Академпарка.

В рамках визита состоялась открытая встреча Вице-президента по развитию нового и цифрового бизнеса ПАО «Вымпелком» Джорджа Хелда и представителей компаний-резидентов, работающих по направлению ИТ.

Отмечается, что участники обсудили в формате диалога новейшие тренды применения технологий Big data – применительно к развитию телеком-индустрии, в сфере маркетинга, городских технологий, систем безопасности и др. Так, например, оператор связи принимал участие в разработке проекта обеспечения безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 на территории г. Санкт-Петербурга, а также с помощью обработанных данных посчитал, как менялся голосовой и интернет-трафик в городах во время ключевых событий спортивного праздник.

Особый интерес у резидентов Академпарка вызвала тема взаимодействия ПАО «Вымпелком» с технологическими стартапами: в начале нынешнего года компания развернула систему работы с инновационными командами, создающими новые продукты.

— Стартапам, которые соответствуют технологическим направлениям нашей компании, мы даём доступ к нашим данным, платформам, технологическим решениям. Очень важно, что такое сотрудничество даёт начинающим компаниям возможность «обкатать» свои проекты в реальной среде: это позволяет избежать многих маркетинговых и технологических ошибок, — сказал вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «Вымпелком» Джордж Хелд.

Он подчеркнул, что компании очень интересен Новосибирск.

— Мы высоко оцениваем уровень математической школы и потенциал специалистов, работающих в направлении Big data и искусственного интеллекта. Поэтому мы хотели бы распространить действие нашей системы работы со стартапами на ваш регион, — отметил Джордж Хелд.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd.

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

Фото: пресс-служба Академпарка

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