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Тема «Технопрома-2018» — «Наука как индустрия»

  • 08/08/2018
tehnoprom

Форум пройдет 27-30 августа 2018 года в Новосибирске.

Международный форум и выставка технологического развития «Технопром» пройдут в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» 27-30 августа. В рамках первых двух дней состоятся традиционные дискуссионные мероприятия деловой программы форума. По словам врио замгубернатора Новосибирской области Андрея Жукова, акцент будет сделан на научные разработки, а также на вопросы взаимодействия науки и бизнеса, на выстраивание цепочек трансфертов технологий в производство — тема определена как «Наука как индустрия», сообщает пресс-служба форума (оператор ООО «Бизнес Диалог»).

— Мы будем обсуждать возможность проведения в рамках «Технопрома-2018» так называемого научного конвента, в ходе которого мировому научному сообществу будет впервые представлен предварительный проект «Академгородок 2.0», впервые состоятся публичные слушания этого проекта, — сообщил Андрей Жуков в ходе пресс-конференции 21 июня.

Третий день — образовательный, с участием студентов, молодых учёных и исследователей, технологических предпринимателей и инженеров, а также школьников и учителей. Среди мероприятий образовательного дня — лекции, мастер-классы, обучающие игры, а также олимпиады по технологическим направлениям и конкурсы технопредпринимательства.

В программе четвёртого дня — проведение культурных и спортивных мероприятий, популяризирующих науку, образование, научно-технологическое развитие.

В целом, в рамках форума пройдет свыше 100 мероприятий. Ожидается 7 тысяч гостей и участников, прорабатывается возможность заключения более 15 крупных соглашений о сотрудничестве в области науки и промышленности. Ссылка на регистрацию. 

Фото: пресс-службы форума

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