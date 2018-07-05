Технологический запуск НФС в Куйбышеве будет завершён до конца 2018 года

В настоящее время станция действует в режиме пуско-наладки.

В Новосибирской области до конца 2018 года планируется отработать технологический процесс насосно-фильтровальной станции (НФС) в г. Куйбышев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в настоящее время станция действует в режиме пуско-наладки, в ходе которой отрабатываются процессы очистки воды до норм СНИП круглогодично.

— В 2018 году финансирование второго этапа реконструкции насосно-фильтровальной станции в г. Куйбышеве было увеличено на 33,6 млн рублей. Общая стоимость проекта – 136,9 млн рублей. Запуск в эксплуатацию НФС в полном объёме будет завершён в течение 2018 года, — подчеркнул и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

По его словам, в составе второго этапа реконструкции предусмотрена прокладка самотечных линий, устройство двух затопленных водоприемников, берегоукрепление в створе самотечных линий, реконструкция дамбы и насосной станции первого подъема, реконструкция водоприемного колодца, строительство распределительной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, устройство напорного канализационного коллектора, утепление и замена технологического оборудования насосной станции II подъема.

В настоящее время выполнены работы по обвязке насосов на станции II подъема, перезагрузка осветлителей, завершаются работы по монтажу ТП (подведены кабели). На сегодняшний день выполнены работы на сумму 71 млн рублей. Невыполненными остаются частичные работы на станции I подъема (кровля, стены). Необходимо выполнить канализационные коллектора для транспортирования промывной воды на КНС (600 метров) и благоустройство территории.

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