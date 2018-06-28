«Технопарк Новосибирского Академгородка» и «Северсталь» подпишут соглашение о сотрудничестве

Соглашение заключается с целью установления долгосрочного взаимовыгодного партнерства сторон.

Завтра в Новосибирске состоится подписание соглашения между АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и ПАО «Северсталь», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соглашение заключается с целью установления долгосрочного взаимовыгодного партнерства сторон по следующим технологическим направлениям: синтез металлоорганических соединений; моделирование физико-химических процессов; порошковая металлургия и аддитивные технологии; физические и химические способы получения покрытий; разработка новых видов продукции и технологий.

Еще в апреле текущего года гендиректор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Владимир Никонов рассказывал о высокой степени готовности соглашений Технопарка с ПАО «Газпромнефть», ПАО «Северсталь», ОАО «Красцветмет» и рядом других крупных корпораций.

— Для «Северстали» мы сделали 14 презентаций, показали наш испытательный комплекс ЦТО, который сегодня проводит лабораторные исследования по материалам, Центр эффективных производственных решений продемонстрировал опыт автоматизации цехового уровня на ремонтном производстве металлургического комбината. Он заинтересовал потенциальных партнеров, — пояснил тогда Никонов. — Их внимание привлекли разработки компании ООО «Эпос-Инжиниринг», которая предложила решения по инжинирингу металлургических предприятий. Интерес вызвала и вихревая система очистки воды, разработанная одним из наших резидентов.

Назвать конкретные задачи, поставленные партнерами, Никонов в апреле отказался, отметив, что даже перечень технологических барьеров является информацией, которую раскрывать не следует, так как она говорит о сильных и слабых сторонах предприятия.

В феврале об интересе к Новосибирску заявила туристическая компания TUI, которая входит в группу «Северсталь». Ранее на предприятиях группы работал врио губернатора Андрей Травников.

Фото: Юлия Данилова