Технопарк подтягивает корпорации

Промышленные партнеры готовы делать заказы инновационным компаниям и работать со стартапами.

— 16 апреля мы подписали соглашение с двигателестроительной компанией ПАО «ОДК-Сатурн» в котором прописано какое количество решений мы им обязаны предоставить за год. Они взяли на себя обязательства предоставить нам для рассмотрения те технологические проблемы, которые заинтересованы решать, то есть мы будем работать как по открытым, так и по заказным инновациям, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС гендиректор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Владимир Никонов.

Партнеров, по словам Никонова, интересует возможность проведения совместной научно-технической и опытно-конструкторской деятельности. Кроме того, они нуждаются в квалифицированных кадрах.

➥ В НГТУ обсудили создание нового грузового самолета для местных авиалиний

Представители «ОДК-Сатурн» осенью прошлого года участвовали в открытии в Новосибирске «Точки кипения» и оценивали проекты новосибирских разработчиков в рамках стартап-акселератора GenerationS: «Мониторинг состояния композиционных материалов», «Дополненная реальность при обучении производственным профессиям», «Гибкие производственные ячейки».

В высокой степени готовности сегодня находятся соглашения Технопарка с ПАО «Газпромнефть», ПАО «Северсталь», ОАО «Красцветмет» и рядом других крупных корпораций. Подписать их партнеры планируют в мае-июне.

— Для «Северстали» мы сделали 14 презентаций, показали наш испытательный комплекс ЦТО, который сегодня проводит лабораторные исследования по материалам, Центр эффективных производственных решений продемонстрировал опыт автоматизации цехового уровня на ремонтном производстве металлургического комбината. Он заинтересовал потенциальных партнеров, — пояснил Никонов. — Их внимание привлекли разработки компании ООО «Эпос-Инжиниринг», которая предложила решения по инжинирингу металлургических предприятий. Интерес вызвала и вихревая система очистки воды, разработанная одним из наших резидентов.

➥ Травников не исключает, что в области появятся совместные проекты с компаниями «Северстали»

Назвать конкретные задачи, поставленные партнерами, Никонов отказался, отметив, что даже перечень технологических барьеров является информацией, которую раскрывать не следует, так как она говорит о сильных и слабых сторонах предприятия.

В рамках заключенных соглашений Академпарк будет отвечать за отбор и формирование групп стартапов, а также привлечение резидентов для решения экспертных задач. Индустриальный партнер будет обеспечивать соответствующий уровень экспертизы на всех этапах, участие стартапа в акселерационных программах, он также будет вытягивать инноваторов на реальный промышленный уровень и формировать запрос на новые решения. Никонов особо подчеркнул, что к разработкам могут привлекаться не только резиденты Технопарка, но и любые стартапы со своими инновационными идеями.

➥ УГМК поставит задачи новосибирским инноваторам

Стоит отметить, что компании Технопарка уже активно работают с промышленными предприятиями Новосибирска, которые заинтересованы в коммерциализации их разработок и привлечении инноваторов к устранению технологических барьеров: ООО «Сибирское промышленное объединение», ПАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», ООО «Завод строительного оборудования», АО «Сибирские приборы и системы». АО «Институт прикладной физики» использует мощности контрактного производства Технопарка, а также работающих там специалистов и промышленных дизайнеров. АО «Новосибирскхимфарм» привлек резидентов для модернизации автоматизированных линий по производству отдельных изделий.

Фото: npo-saturn.ru