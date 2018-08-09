«Технопром-2018» нацелен на коммерциализацию научных разработок

В сентябре планируется проведение публичных слушаний с жителям Академгородка по проектам плана застройки территории в рамках «Академгородок 2.0».

С 27 по 30 августа в Новосибирске пройдет VI Международный форум технологического развития «Технопром-2018». Врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков на пресс-конференции в ТАСС рассказал о программе и особенностях предстоящего форума, ключевых участниках и готовящихся деловых соглашениях.

— За пять лет число посетителей у нас увеличилось более чем в шесть раз. В 2017 году форум посетили представители 17 стран, было заключено 12 важных соглашений. В этом году мы ожидаем посещения более 7 тысяч человек. В прошлом году участниками форума стали 6,5 тыс. человек. Работает сайт форума, запущена работа колл-центра, началась электронная регистрация участников. В настоящее время уже зарегистрировано более 1500 участников. У нас также разработано мобильное приложение, которое будет запущено до конца недели, — рассказал Жуков.

По словам чиновника, организаторы разослали приглашения более чем 40 иностранным посольствам. Интерес к мероприятию проявило посольство Ирана, заинтересованное в технологическом сотрудничестве. Участие подтвердили представители Российско-германской внешнеторговой палаты, Франко- российской торговой палаты и глава представительства Совета по развитию внешней торговли Тайваня. Ранее были получены подтверждения участия из 6 государств. Это Австрия, Азербайджан, Армения, Вьетнам, Китай, Приднестровье.

Планируется, что 27-29 августа пройдет деловая программа, 29 августа будут обсуждаться темы развитию образования, на 30 августа запланированы в основном культурные мероприятия. К выступлению приглашены 500 спикеров. Порядка 380 подтвердили свое участие.

Выставка приуроченная к «Технопрому» нацелена на создание эффективной коммерциализации технологических проектов и успешного перехода от опытных образцов к серийному производству.

— Мы знаем и понимаем, что «треугольник Лаврентьева» — наука-образование-производство — не будет успешным без элементов выхода на коммерческие проекты тех технологий, которые сегодня имеются в копилке СО РАН. Выставка предполагает формирование запроса на эти технологии и для нас будут интересны не только те предприятия которые активно работают на площадке Технопарка но и потенциальные партнеры из других регионов, которым интересны наши научные и технологические разработки, — пояснил Андрей Жуков.

Он также сообщил, что в рамках форума состоится итоговое обсуждение концепции и плана развития проекта «Академгородок 2.0».

—Мы организовали проектный офис, пригласили для работы более 100 человек, среди которых сотрудники правительства области, представители СО РАН, общественных организаций, бизнеса. Окончание работы запланировано на конец августа и на площадке «Технопрома» мы предлагаем проведение итогового совещания с членами правительства и представителями заинтересованных министерств, которые будут заниматься реализацией этого плана. У нас также оставлен реестр проектов, в который включено 28 научных проектов, более 20 проектов касающихся социальной инфраструктуры и порядка 15 —высокотехнологичных производств, — рассказал чиновник.

После совещания на «Технопроме», в сентябре планируется проведение публичных слушаний с жителям Академгородка, чтобы обсудить с ними проекты плана застройки территории. Предполагается что в связи с реализацией проекта в регионе увеличиться число изыскателей, а значит и число жителей. Поэтому необходимо спроектировать и разместить не только промышленные и производственные проекты, но и социальные объекты.

Ожидается также что на «Технопроме» будет подписано 15 соглашений о сотрудничестве. Жуков надеется, что они будут носить не только рамочный характер, но и станут действенным инструментом для коммерциализации технологий над которыми работают ученые СО РАН.

— Я не буду детализировать все соглашения, но предполагается, например, подписание соглашения между Институтом катализа СО РАН и ПАО «Газпромнефть», – отметил Андрей Жуков.

Ольга Еренкова

Фото предоставлено ТАСС