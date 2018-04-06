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«Технопром-2018» приблизили к выборам губернатора

  • 06/04/2018
технопром

Форум пройдет с 29 августа по 1 сентября.

Программа Международного форума технологического развития «Технопром-2018» была представлена 5 апреля в Москве на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Глава Новосибирской области Андрей Травников обозначил первоочередные вопросы для обсуждения в рамках «Технопрома», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году форум пройдёт с 29 августа по 1 сентября. Главная тема — «Делай в России: приоритеты 2025». Организаторы форума, подчеркнул глава области, продолжают стратегический курс «Перспектива лидерства: делай в России!», заданный на форуме в 2017 году заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным, и фокусируют внимание на приоритетах технологического прорыва страны в ближайшие годы.

Предстоящий «Технопром» будет посвящен трём взаимосвязанным темам: реализации Стратегии научно-технологического развития России, использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения и проведению новой региональной промышленной политики.

Как рассказали в пресс-службе, Андрей Травников представил архитектуру деловой четырёхдневной программы форума. Первый день — образовательный. В этот день главными действующими лицами форума станут студенты, молодые учёные и исследователи, технологические предприниматели и инженеры, а также школьники и учителя. Среди мероприятий образовательного дня — лекции, мастер-классы и проблемно-деловые, обучающие игры, а также олимпиады по технологическим направлениям и конкурсы технопредпринимательства. Интеллектуальными партнёрами образовательного дня выступят Академия наук, Росатом, Ростех, Российская венчурная компания и другие.

В течение двух следующих дней будут проходить традиционные дискуссионные мероприятия деловой программы форума. В программе четвёртого дня — проведение культурных и спортивных мероприятий, популяризирующих науку, образование, научно-технологическое развитие.

В 2017 году форум «Технопром» собрал на площадке в Новосибирской области 6500 участников из 30 регионов России и 17 стран мира. В статусе государств-партнеров участие в форуме приняли Республика Индия и Республика Беларусь. Российскими регионами-партнерами выступили Республика Татарстан и город федерального значения Севастополь.

На площадке форума состоялось более 90 мероприятий деловой и образовательной программы, 19 из них прошли на новой презентационной площадке TechnoView в зоне выставки «НТИ ЭКСПО».

Основная повестка деловой программы «Технопрома» была посвящена использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса России для выпуска конкурентоспособной гражданской продукции на основе высоких технологий.

Важной темой форума являлся вопрос о реиндустриализации регионов России под девизом «Делай в России». В качестве примера была взята Новосибирская область как лидер инновационного процесса реиндустриализации в контексте новой промышленной революции.

В предыдущие годы — 2014- 2017 — «Технопром» проходил в Новосибирске в июне, за исключением первого форума: в 2013 году он состоялся в ноябре. Напомним, 9 сентября в регионе пройдут выборы губернатора Новосибирской области. Андрей Травников еще официально не сообщил намерен ли он в них участвовать.

Фото: forumtechnoprom.com

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