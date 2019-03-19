Только 60% ИП Новосибирска платят налоги

По данным УФНС РФ по Новосибирской области за прошедший год, количество индивидуальных предпринимателей на территории региона выросло более, чем на 6 тысяч — до 81,5 тысячи. Эти данные озвучил на расширенной коллегии УФНС руководитель регионального управления Алексей Легостаев.

— Такие результаты можно было бы считать положительными. Однако только 86% от общего числа ИП представляют отчетность и всего 60% уплачивают налоги. Это значит, что значительная доля ИП создается не в целях осуществления реальной деятельности, — констатировал Легостаев.

К таким организациям в УФНС относят большое количество индивидуальных предпринимателей, появившихся в последнее время. Как правило, это обычные граждане, которым компании-работодатели предлагают при трудоустройстве зарегистрироваться в качестве ИП.

— Смело можно говорить, что часто это желание работодателя уйти от оплаты страховых взносов, НДФЛ. Трудовые отношения маскируются под заключение контракта с индивидуальным предпринимателем. Мы знаем примеры, когда ИП используются в целях обналичивания денежных средств. Криминал бросает нам вызов, на него нужно отреагировать, или мы потеряем налоговую базу. В данной работе мы будем выстраивать взаимоотношения с трудовой инспекцией, правоохранительными органами, правительством области, — заявил Алексей Легостаев.

По мнению представителей предпринимательского сообщества, ничего противоправного в данной практике нет. Более того, коммерсанты-работодатели вынуждено стимулируют рост ИП — как раз из-за существенной налоговой нагрузки. Об этом в комментарии InfoPro54 сообщил председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Соколов.

— Нагрузка на фонд оплаты труда, если суммировать все отчисления, сегодня составляет около 44%. Когда один предприниматель нанимает другого, он платит 6%. Разница налицо, — констатирует Соколов. — В предпринимательской среде также практикуется вариант признать себя или кого-то самозанятым и платить налог 4% от дохода. Есть компании, которые предлагают персонал на аутсорсинг. То есть один предприниматель нанимает физлиц, удерживает с них 13%, сам платит 6%. Итого: 19% против 44%. Так снижается налоговая нагрузка. На больших сложных производствах это сделать практически невозможно. А на мелких и не сильно технологичных производствах это — сопутствующий фактор.

По словам собеседника InfoPro54, отношение к этому явлению в обществе, в том числе в предпринимательском, неоднозначное.

— С одной стороны, мы относимся к этому с пониманием, потому что издержки бизнеса растут — это и ГСМ, и электроэнергия — монополии не проявляют гибкость. С другой стороны, не все виды производства позволяют оптимизировать расходы на персонал таким образом, и тут начинается момент «серой конкуренции». Его осуждают все добросовестные предприниматели, — заявляет Сергей Соколов. — С этим бороться сложно. Это теневой момент, но он — в русле закона, по большому счету. Работодатель может объяснить работнику простым языком: или мы отдадим эти деньги государству, или что-то останется тебе. Конечно, работнику деньги нужны здесь и сейчас, он соглашается, получая на руки больше. Нужно сбалансировать налоговую нагрузку. На государственном уровне необходим анализ, что лучше — бороться с предпринимателями или мотивировать их к прозрачной работе.

По словам управляющего партнера юридического партнерства «Курсив» Марии Ильяшенко, практика, когда работодатель вместо трудового договора с сотрудником предлагает ему оформиться в качестве индивидуального предпринимателя, широко известна. Например, она удобна и компании, и специалистам, не привязанным к рабочим местам.

— Так, на условиях аутсорсинга компания может привлечь водителя с личным транспортом, уборщиков помещений, которые будут оказывать свои услуги по определенным дням, специалистов, работающих за компьютером удаленно, — говорит Мария Ильяшенко. — В этом случае возможно признание такого формата сотрудничества правомерным. Другой вопрос, делится ли компания выгодой со специалистом или нет. Если работодатель за счет сэкономленных средств дает вам какую-то прибавку, то, может быть, выгоднее работать как ИП. Новому предпринимателю-работнику нужно следить, чтобы предварительные договоренности были полностью отражены в договоре с ним, фиксировать выполнение работ периодическими актами. Однако весьма распространена практика, когда работодатель предлагает работнику оформиться как индивидуальному предпринимателю, чтобы, во-первых, не нести социальную ответственность. То есть больничные, отпуска, декреты ИП оплачивают за свой счет. Также работник-предприниматель может потерять и в необходимом для пенсии стаже. Во-вторых, работодатель экономит на страховых взносах и налоговых выплатах. В-третьих, у самого ИП возникают обязанности перед государством по уплате взносов, сдаче налоговой и иной отчетности.

В качестве иллюстрации собеседник издания называет одно из промышленных предприятий города, где официально трудоустроенным являлся только его директор. Остальные сотрудники были оформлены как ИП, но у них имелись и график работ, и трудовые обязанности.

— Работа предприятия была признана незаконной. В целом же судебная практика в отношении таких предпринимателей-работодателей пока небольшая. Однако, в связи с тем, что с 2017 года за полнотой уплаты страховых взносов следит налоговая служба, вероятно усиление контроля за предприятиями в этом вопросе, — не исключает Мария Ильяшенко.

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