Торги на реставрацию Новосибирского оперного театра приостановлены

В аукционе приняла участие только одна компания.

Конкурс по выбору подрядчика на выполнение ремонтно-реставрационных работ на фасадах зон «Е», «Ж», «Д», кровле зоны «Д» и работ по усилению грунтового основания фундамента здания зон «Е», «Д» памятника архитектуры федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета» должен был состояться 6 августа. На тендер была подана только одна заявка — от ООО «РСК-РЕНЕССАНС». По результатам рассмотрения она признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. Конкурс был признан несостоявшимся, а с единственным участникам планировалось заключить договор. Однако 31 июля в УФАС Новосибирской области поступила жалоба от самарской ООО «Перспектива». Ее рассмотрение намечено на 7 августа. Итоги рассмотрения пока не опубликованы.

Начальная цена контракта составляла 158 млн руб. Победитель должен выполнить все работы до конца ноября 2018 года.

По данным SBIS, ООО «РСК-РЕНЕССАНС» (Москва) работает на рынке 1 год. УК компании —10 тыс руб. Принимала участие в 1 тендере, который выиграла. 100% компании принадлежат гендиректору Валерию Агееву.

Фото Ростислава Нетисова