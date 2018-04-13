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Тотальный диктант можно будет написать онлайн

  • 13/04/2018
диктант

Трансляции будут вестись с шести площадок из трёх часовых зон, а специальный алгоритм быстро проверит ошибки в тексте.

Все части текста Тотального диктанта можно будет написать онлайн 14 апреля: организаторы будут вести трансляции с шести площадок диктанта из трёх часовых зон, а специальный алгоритм быстро проверит ошибки в тексте, сообщили в пресс-службе проекта.

Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru 14 апреля в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени.

Первым станет эфир из Владивостока, который начнётся в 8:00 по московскому времени. Он будет идти с главной площадки проекта в Дальневосточном федеральном университете, где текст прочитает автор диктанта Гузель Яхина.

В 11:00 по Москве эстафету трансляций подхватит Новосибирск. На родине проекта, в Новосибирском государственном университете, текст диктанта прочтёт голосовой помощник «Яндекса» Алиса. Это первый голосовой помощник, которому доверена почётная роль диктатора. Ведущей трансляции из соседней аудитории станет Наталья Кошкарёва, председатель Экспертного совета Тотального диктанта.

Сразу четыре диктовки можно будет посмотреть в 14:00 в эфирах из трёх городов: в Центре русской культуры в Таллине текст прочитает Виктор Сухоруков, из РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге трансляцию проведёт Светлана Сурганова, в НИТУ МИСиС в Москве диктовать будет Леонид Ярмольник, а также в столичном РЭУ им. Г. В. Плеханова диктант проведёт певица Зара.

— Каждый год мы увеличиваем количество трансляций и приглашаем на них всё больше и больше популярных чтецов из разных сфер жизни, чтобы наши участники могли не только проверить свою грамотность, но и встретиться с любимым музыкантом, ведущим, актёром. И для каждого участника онлайн-диктант — это уникальная возможность написать все три части текста, что невозможно сделать на офлайн-площадках, — рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Чтобы сайт totaldict.ru выдержал высокие нагрузки, проекту «Тотальный диктант» помогает компания ITSumma. В прошлом году сайт акции подвергся масштабной DDoS-атаке, что помешало многим желающим написать диктант онлайн. В этом году проект защищает сервис Qrator. Весь интернет-трафик проекта «Тотальный диктант» проходит обработку на узлах очистки IT-компании, что позволяет отражать DDoS-атаки практически любой мощности и нейтрализовать вредоносных ботов.

Писать диктант онлайн можно будет в специальной форме на сайте диктанта https://totaldict.ru/online/. Автоматическая проверка текста осуществляется на основе разработок веб-сервиса проверки правописания «Орфограммка» и технологий электронных диктантов.

Алгоритм автоматической проверки максимально приближен к проверке филологами, которая предусматривает различные допустимые варианты написания слов и расстановки знаков препинания.

Отмечается, что разработкой подробных комментариев по проверке текста занимается Экспертный совет проекта, в который входят лингвисты из крупнейших вузов и академических институтов России. Экспертный совет не только рекомендует, как проверять работы, чтобы на любой из тысяч площадок по всему миру соблюдалось единство критериев, но и изучает результаты диктанта: отслеживает динамику изменения языковых норм, находит спорные места и привлекает к ним внимание Орфографической комиссии РАН. Центр Экспертного совета — Новосибирский государственный университет, председатель Экспертного совета — Наталья Борисовна Кошкарёва, профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой общего и русского языкознания гуманитарного института НГУ.

Акция пройдёт 14 апреля более чем в 1000 городов по всему миру.

Фото: totaldict.ru

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