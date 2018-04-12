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Тотальный диктант в НГТУ напишут более полутора тысяч новосибирцев

  • 12/04/2018
диктант

Университет приготовил для диктанта 11 учебных аудиторий.

Более полутора тысяч человек смогут написать Тотальный диктант в Новосибирском государственном техническом университете. НГТУ приготовил для диктанта 11 учебных аудиторий, в том числе 4 поточные. В связи с большим количеством мест регистрация на Тотальный диктант в НГТУ не требуется. В 2018-м году НГТУ наряду с НГУ станет самой массовой площадкой для написания диктанта в Новосибирске. В прошлом году Тотальный диктант в НГТУ написало более тысячи человек, сообщили в пресс-службе университета.

«Диктаторами» в НГТУ будут актер Артем Находкин, журналист Екатерина Кузнецова и заведующая кафедрой филологии НГТУ Галина Мандрикова. Они будут диктовать в поточных аудиториях 5 корпуса университета. НГТУ станет одной из более чем 60-ти площадок диктанта в Новосибирске.

Люди с ограниченными возможностями смогут написать диктант в аудитории 107 6-го корпуса, она специально оборудована для колясочников. Иностранцы смогут написать специальный адаптированный текст в аудитории 1012 6-го корпуса.

Всемирная акция Тотальный диктант пройдет 14 апреля в 1 000 городах 75 стран. Текст для него написала литератор Гузель Яхина, автор бестселлера «Зулейха открывает глаза». В Новосибирске диктант на всех площадках начнут писать в 15-00 по местному времени.

Фото: totaldict.ru

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