Toyota Corolla — самый продаваемый автомобиль в Новосибирске

Toyota Corolla — самая популярная модель на вторичном рынке Новосибирска. Таковы результаты исследования аналитического агентства «Автостат» рынка легковых автомобилей с пробегом в городах России с населением более 1 млн человек. Эксперты определили самые продаваемые там модели по итогам первых двух месяцев 2019 года.

В 3 городах (Красноярск, Новосибирск, Омск) на первое место вышла японская Toyota Corolla, в двух (Казань, Нижний Новгород) — KIA Rio.

В 6 городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Челябинск, Пермь) самым популярным на рынке автомобилей с пробегом в январе – феврале 2019 года стал Ford Focus (в общероссийском рейтинге он по итогам прошлого года занимал вторую позицию).

В Волгограде на первое место по популярности вышла LADA 2114 (хэтчбек Samara, модель-лидер российского вторичного рынка по итогам 2018 года).

В оставшихся четырех городах-миллионниках лидерами вторичных рынков стали: в Уфе — Daewoo Nexia, в Ростове-на-Дону — Hyundai Accent, в Самаре — LADA 2170 (седан Priora), в Краснодаре — Opel Astra.

Фото toyota.ru