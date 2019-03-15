Trade-in в магазинах Связной | Евросеть вырос в Сибири на 367%

В январе-феврале 2019 года число клиентов, которые воспользовались программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в Сибири на 367% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Связной | Евросеть.

— Программа trade-in очень привлекательна для наших клиентов, ведь это отличная возможность обменять одно или даже несколько устройств на новое и получить хорошую скидку. Предложение действует, в том числе, и на вышедшие несколько дней назад Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e, — отмечает директор макрорегионов «Сибирь» и «Дальний Восток» Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.

Отмечается, что по итогам первых двух месяцев 2019 года сибирские клиенты Связной | Евросеть чаще всего покупали с помощью trade-in смартфоны Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S9 и iPhone XR с различным объемом памяти и цветом корпуса. Список сдаваемых моделей возглавляют iPhone 5S, iPhone 7 и iPhone 6S.

В марте этого года в рамках программы trade-in действует ряд предложений с дополнительным дисконтом. Так, при покупке iPhone XR клиент получает дополнительную выгоду по trade-in в размере 3000 рублей, а iPhone XS/XS Max – 5000 рублей; при покупке Honor 8X и Honor 10 скидка составит 3000 и 4000 соответственно, а при обмене старого смартфона на Samsung Galaxy S10, S10+ или S10e действует скидка 10 000 рублей.

Связной пилотировал trade-in в 113 магазинах сети в июле 2017 году, а уже в августе 2017 года масштабировал программу на все торговые точки. Кроме того, в ноябре 2018 года ритейлер запустил multi trade-in, в рамках которого можно сдавать сразу несколько гаджетов в счет стоимости нового устройства. Скидка на новый девайс по программе trade-in может доходить до 100%, в зависимости от сдаваемой и приобретаемой моделей.

Фото: пресс-служба компании