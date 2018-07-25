Транспортную стратегию Новосибирской области оценили в 1,3 трлн рублей

Таких денег у региона нет.

Проект Транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года требует доработки, — считают парламентарии. Концепцию обсудили на заседании комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Как отметил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, проект Транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года, включающий в себя формирование транспортного каркаса Новосибирской агломерации, был впервые презентован на VII Международном Сибирском транспортном форуме в мае текущего года. По его словам, при разработке стратегии были учтены майские указы президента РФ, связанные с разработкой национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, которые предусматривают: увеличение доли автомобильных дорог регионального значения не менее, чем до 50 %; снижение доли автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, — на 10% по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; снижение смертности в результате ДТП — в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности).

Представляя содержательную часть проекта, представитель разработчиков — ректор Сибирского государственного университета путей сообщений Алексей Манаков акцентировал, что предлагаемая транспортная стратегия предполагает три варианта развития событий: инерционный (без встраивания в новый международный «Шелковый путь» и комплексного развития Южно-Сибирского транспортного узла с центром в Новосибирске), умеренный (развитие как центр этого узла) и оптимистичный (наиболее полный). Общая стоимость оптимистичного развития программы до 2030 года составляет около 1,3 трлн рублей, включая авиасообщение между районами области, железные дороги и «городскую электричку», комплексное развитие общественного транспорта, реконструкцию и строительство автодорог.

В докладе отмечается, что проектом «дорожной» карты транспортной стратегии Новосибирской области предусмотрен ряд мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры региона, в том числе: строительство мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской; строительство Восточного обхода и Юго-Западного транзита; реконструкцию автодорог федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь»; реконструкцию региональных автодорог К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» и К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

— Из наиболее важных проектов муниципального значения хотелось бы отметить реконструкцию подъездов от Искитима к Восточному обходу в районе села Морозово, реконструкцию дороги «Академгородок-Кольцово» и строительство моста через Иню в районе села Сарапулка, — сказал Алексей Манаков. — На мой взгляд, разработчики и авторы стратегии оказались заложниками постановки задач, — высказался во время обсуждения представленной концепции депутат Владислав Кошкин. — Считаю, что необходимо рассматривать ситуацию с движением пассажиров и грузов намного шире. Давно известно, что Новосибирск находится в центре пассажирского и грузового узла, если рассматривать прилегающие города, о которых говорится в стратегии — Томск, Барнаул, Кемерово — пассажиропоток составляет около 10 млн человек. В стратегии я не увидел, как и каким конкретно транспортом планируется перевозить существующие потоки. Либо мы концентрируемся над реконструкцией дорог, либо ставим вопрос о скоростном сообщении по железной дороге, может это авиация или водный транспорт. Я на эти вопросы ответов в стратегии не нашел.

Мнение коллеги поддержал председатель комитета Фёдор Николаев, предложивший разложить проекты и направления по приоритетности с конкретным обоснованием, откуда возьмутся 1,3 трлн рублей. В ответ врио министра транспорта Анатолий Костылевский пояснил, что на данный момент источники финансирования до 2030 года можно назвать только примерно: федеральный и региональный бюджеты, программа развития РЖД и частные вложения. В свою очередь ректор СГУПСа Алексей Манаков добавил, что в транспортной стратегии постарались предусмотреть развитие всех направлений исходя из реалий, чтобы транспортная схема могла быть своего рода «пользовательским» документом, например для планирования жилой застройки.

Депутат Александр Барсуков обозначил вопрос целесообразности строительства дорогостоящего порта, когда главным грузоперевозчиком стала железная дорога. Алексей Манаков ответил, что «стратегия — это основа и по ней можно расставлять приоритеты».

— Запланировано ли в проекте развитие малой авиации? — поинтересовалась у заказчиков и разработчиков депутат Елена Тырина.

Ректор СГУПСа пояснил, что конкретно это направление в концепции предусмотрено не было.

— Когда я смотрел стратегию, у меня создалось такое чувство, что некоторые не ощущают масштабы Новосибирской области и просто путаются, — заметил заместитель председателя комитета Сергей Титков, усомнившись в достоверности данных, указанных в проекте. — Откройте схему развития автомобильных дорог до 2030 года. Тут ползала дорожников сидит, и скажите, что, кто-то из Северного, Барабинска и Куйбышева поедет на Краснозёрку? Все скажут, что там нет дорог, и никто их не планировал. Или из Убинского на Здвинск, на Купино — ну нет там дороги, и строить ее мы не будем. Или Куйбышев-Венгерово-граница Омской области, где запланировано 400 млн рублей. А это 200 км, реконструкция дороги за 400 млн рублей — нет такого, не может быть. Мы строим дорогу на Зюзю, там 12 км, на реконструкцию сельской дороги надо 500 млн. — Это уже не первая транспортная стратегия, которую предлагает разработчик. Да, она вызывает много вопросов и замечаний. Однако при условии доработок стратегию нужно принимать. Иначе мы так и будем «барахтаться» на одном месте, — считает депутат Валерий Ильенко.

Также он рекомендовал авторам привлекать к обсуждению стратегии не только представителей власти и экспертного сообщества, но и общественников.

— В этом направлении у нас очень много активных людей, думаю, что их мнения тоже нужно учитывать и вовлекать в эту работу, — акцентировал Валерий Ильенко.

По словам председателя комитета Федора Николаева, главный плюс этого проекта в том, что он, в принципе, появился. Он напомнил, что именно комитет Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике выступил инициатором создания транспортной стратегии региона.

— Пусть сегодня он еще не в законченном исполнении – примерно 80-процентном, но он есть, мы его сегодня увидели и нам есть что обсуждать, — сказал парламентарий.

По мнению председателя комитета, важно, что стратегический документ базируется не только на заключениях экспертов и представителей науки, но и на математических расчетах с моделированием различных сценариев развития ситуации. Кроме того, серьёзным плюсом является и наличие фактической синхронизации регионального проекта с городской транспортной стратегией и стратегиями агломераций.

— Общая стоимость реализации всей стратегии до 2030 года составляет 1,3 трлн. рублей, из них 297 млрд. рублей потребуется только на дороги. Пока у нас нет таких финансов. Но мы должны ставить себе амбициозные планы и пытаться их достигать. На сегодня есть 91 проект, которые нужно ранжировать по приоритетности направлений и по их финансированию: на что хватает бюджетов — регионального, федерального, муниципального… Нужно посмотреть, какие еще источники можно привлечь — кредитование, концессии, ГЧП и т.д. Эти схемы еще предстоит проработать, — резюмировал председатель комитета Федор Николаев.

С условием «доработки» депутаты утвердили проект транспортной стратегии региона. Ожидается, что окончательная версия документа будет подготовлена разработчиками к осени этого года. После чего депутаты рассчитывают использовать ее при планировании бюджета на 2019 год. Транспортная стратегия станет частью общей стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 г.

Фото: баз- Gensa Gensa, остальные- пресс-служба Заксобрания области