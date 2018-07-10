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Травников надеется, что финансирование четвертого моста начнется в 2018 году

  • 10/07/2018
most

Этот вопрос поднимался во время визита в Новосибирск федеральных чиновников.

— Решение о реализации этого проекта в 2018 году на федеральном уровне было принято правительственной комиссией в апреле. Сейчас есть все условия для начала его финансирования, так как средства платы за проезд большегрузного транспорта аккумулируются в бюджете РФ. Однако, мы понимаем, что сегодня нет того объема, чтобы полностью профинансировать объект — федеральный грант составляет 26 млрд руб. Маловероятно, что мы сможем их получить в 2018 — 2019 годах, поэтому подготовили и предложили график финансирования объекта, растянутый на 5 лет, — пояснил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопрос журналистов о сроках начала реализации проекта.

Он подчеркнул, что первый транш регион все-таки надеется получить в 2018 году и этот вопрос поднимался в ходе недавнего визита в Новосибирск министра транспорта РФ Евгения Дитриха и вице-премьера правительства РФ Максима Акимова.

— Гарантии я, безусловно, дать не могу. На той же правительственной комиссии, которая проходила в Красноярске, к трем уже одобренным добавилось еще два объекта, в том числе строительство мостового перехода в Самаре. Поэтому нам предстоит биться за финансирование, — добавил Травников

В соглашении, подписанном областью с концессионером ГК «ВИС» прописано, что регион не начинает реализацию проекта до получения понимания по федеральному финансированию.

В мае директор ООО «Сибирской концессионной компании» («СКК», входит в группу компаний «ВИС») Марина Пролубникова поясняла корреспонденту Infopro54, что организационно и технически компания уже подготовилась к выходу на площадку.

ООО «Сибирская концессионная компания» — инжиниринговая компания. Создана в июле 2016 года для реализации проекта по строительству четвертого моста в Новосибирске. УК компании составляет 50 млн руб. 75% компании принадлежит ООО «ПФ «ВИС», 25% — ООО «Финпроект». Новосибирская область и ГК «ВИС» подписали концессионное соглашение стоимостью более 40 млрд руб в декабре 2017 года. Строительство моста предполагается осуществить за 5 лет. Соглашение предусматривает эксплуатацию объекта концессионером в течение 20 лет, после чего транспортная инфраструктура будет передана в собственность региона. Доля частных инвестиций составит 8,3 млрд руб., это более 22% от общей стоимости проекта, говорится на сайте ГК «ВИС».

Юлия Данилова

Фото: автора

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