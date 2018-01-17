Травников не исключает, что в области появятся совместные проекты с компаниями «Северстали»

В сфере туризма и энергомашиностроения.

— Деловых отношений с Алексеем Мордашевом (основной акционер ОАО «Северсталь») у меня не осталось. Они прекратились в 2010 году, когда я ушел из его компании и перешел на работу в муниципалитет, но личные отношения сохранились, — заявил, отвечая на вопросы журналистов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. — Сказать о том, что я планирую привлечь компанию «Северсталь» или ГК «Севергрупп» для реализации инвестпроектов на территории Новосибирской области было бы не правильно, так как крупных активов у этих коммерческих структур на территории региона нет.

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Тем не менее, он отметил, что будет искать какие-то точки соприкосновения.

— Предприятия Новосибирской области имеют взаимоотношения с холдингом ПАО «Силовые машины» (энергомашиностроительная компания, подконтрольна Мордашову). Возможно, здесь мы найдем точки соприкосновения. В поле деятельности группы Мордашова также есть туристические активы (TUI) — вполне возможно, что мы сможем реализовывать какие-то туристические проекты на территории Новосибирской области. Но это будущее видение, — пояснил Травников. — К сожалению, пролоббировать напрямую интересы Новосибирской области через эти структуры у меня пока нет возможности.

Андрей Травников начинал карьеру на ООО «Череповецкий меткомбинат —1992- 2006 год, до 2010 года работал гендиректором ООО «Электроремонт». Обе компании входят в ПАО «Северсталь».

Фото: автора

Юлия Данилова