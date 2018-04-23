Травников поборется за пост губернатора на выборах

О своем участии в качестве кандидата он заявил 23 апреля во время встречи на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников будет участвовать в качестве кандидата в выборах губернатора Новосибирской области. Об этом он заявил, отвечая на вопросы рабочих во время встречи на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, сообщает пресс-служба правительства.

— Решение было принято давно. Безусловно, я намерен участвовать в выборах. Я намерен работать здесь долго. Владимир Владимирович Путин 6 октября 2017 года, перед тем как подписать приказ о назначении меня временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области, давал мне напутствие — сделать так, чтобы жители Новосибирской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни, — пояснил Андрей Травников.

До сегодняшнего дня Андрей Травников отказывался делать публичные заявления по этой теме и говорил журналистам, что хочет отдохнуть между двумя предвыборными кампаниями.

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— Для кого-то выборная кампания — это трудовая страда. Для меня — это период, когда я вынужден отвлекаться от решения социально-экономических вопросов и заниматься политическими. Сейчас я наслаждаюсь паузой между двумя политическими сезонами и не желаю, чтобы следующий политический сезон стартовал раньше, — заявил Травников на пресс-конференции 10 апреля. — Сегодня стараюсь воспользоваться ситуацией и уделить больше времени для реализации проектов, которые уже инициировал. Их много, и они требуют внимания. Если ситуацию сейчас упустить, то решение части из них можно отбросить на год.

К таким проектам Травников отнес строительство в Новосибирске спортивных объектов, метрополитена, запуск городской электрички, развитие отрасли переработки сельхозпродукции, проект Академгородок 2.0.

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В распространенном сегодня пресс-релизе также обозначены темы на которые врио губернатора общался с рабочими НАЗ им. Чкалова: строительство новых детских садов, развитие городского транспорта, в том числе метрополитена и городской электрички, вопросы поддержки молодых специалистов, доступности жилья, решение проблемы обманутых дольщиков.

— В октябре 2017 года президент России Владимир Путин назначил Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области. Поддержка президента означает особое внимание федерального центра к нашему региону. Глава государства поставил перед новым руководством области задачу повышения качества жизни в регионе, чтобы с каждым годом люди видели поступательное улучшение качества жизни, — подчеркивается в сообщении пресс-службы. — По инициативе Андрея Травникова сегодня идёт разработка стратегии социально-экономического развития региона с учётом имеющегося потенциала. Цель стратегии — вернуть Новосибирской области лидирующие позиции в стране в плане экономического и социального развития. Задачу региональной власти глава области видит в том, чтобы создавать условия для развития предприятий — это поможет Новосибирской области стать лидирующим регионом в выполнении задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

О поддержке Травникова на выборах заявил во время визита в Новосибирск в марте секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. На пресс-конференции он отметило, что «Травников справляется со своими обязанностями и его следует поддержать на выборах губернатора Новосибирской области».

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В апреле глава КПРФ Геннадий Зюганов поддержал мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в качестве кандидата от партии на губернаторских выборах в области. На сайте Новосибирского областного комитета КПРФ в последние дни регулярно публикуются материалы о поддержке Локтя в борьбе за этот пост.

Внеочередные выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября 2018 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области