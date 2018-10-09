Травников утвердил Шмидта в качестве министра строительства региона

Он вступил в обязанности министра без приставки «и.о.» с 8 октября.

Распоряжение о назначении Ивана Шмидта в качестве министра строительства Новосибирской области подписано губернатором, говорится на сайте регионального минстроя.

— В соответствии со статьями 29, 44 Устава Новосибирской области, статьей 5 Закона Новосибирской области от 03.03.2004 № 168-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» назначить Шмидта Ивана Ивановича на государственную должность Новосибирской области министра строительства Новосибирской области с 8 октября 2018 года на срок исполнения мной полномочий губернатора Новосибирской области с денежным содержанием (вознаграждением) в соответствии с Законом Новосибирской области «О денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области, — говорится в распоряжении.

Игорь Шмидт был назначен на должность врио министра строительства в январе 2018 года. До этого он работал в статусе замминистра.

Фото: пресс-служба минстроя Новосибирской области