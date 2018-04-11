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ТРЦ превратились в современные «дома культуры»

  • 11/04/2018
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Нерешенные проблемы в области культуры и образования привели к гипертрофированно высокой социальной роли ТРЦ в регионах.

По следам резонансной трагедии в Кемерово и последующей кампании «пожарных» мер федеральных и региональных властей (внеплановые проверки ТРЦ, показательное закрытие нескольких ТРЦ в регионах, обсуждение неоднозначной инициативы о переносе кинотеатров на первые этажи ТРЦ), а также в связи с активной кампанией ритейлеров по нейтрализации возможного ущерба от ужесточения регулирования, в регионах обратили внимание на гипертрофированную социальную роль коммерческих торгово-развлекательных и досуговых центров. К таким выводам пришли аналитики Института региональных проблем.

— Региональная общественность (прежде всего в интеллигентской ее части) констатирует в соцмедиа, что в условиях недофинансирования образования, культуры и искусства и параллельного сокращения реальных располагаемых доходов населения и сокращения его туристической мобильности, региональные ТРЦ фактически превратились в современные «дома культуры» — стали точками притяжения досугового отдыха небогатых россиян, уже выработавших соответствующие алгоритмы потребления «досуговых услуг» и мультиплицирующих их в новых поколениях (региональные авторы сетуют о том, что региональная молодежь все больше своего свободного времени проводит в ТРЦ), — констатируют аналитики.

По мнению экспертов, фактически ТРЦ в регионах, предоставляющие населению доступные товары, еду и развлечения под одной крышей (а для малоимущих, особенно из сельских местностей, посещение ТРЦ – это даже своеобразная «экскурсия в цивилизацию»), превратились в наиболее привлекательные места проведения семейного отдыха в выходные.

— Многие комментаторы связывают такую гипертрофированную роль ТРЦ в российских регионах с текущей трансформацией приоритетов российского образования — припоминают некогда резонансно-скандальное заявление экс-министра образования А.Фурсенко: «Главная задача школы – воспитать грамотного потребителя», — резюмируют в Институте региональных проблем.

Фото: vk.com

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