Тренды РКО в 2018 году

Мобильность, скорость, рост количества опций.

IT-технологии стремительно развиваются, задавая скоростной темп переменам во всех сферах нашей жизни. Сегодня всевозможные гаджеты сопровождают человека везде — дома, на отдыхе, на работе, делая жизнь интереснее, разнообразнее и насыщеннее.

То же самое можно сказать и о развитии технологий в бизнесе. С их помощью каждый предприниматель стремится успеть больше, затратить меньше, вести бизнес прибыльнее.

Сотрудничество с современным банком помогает решать все эти задачи, и этими потребностями клиентов обусловлены последние тренды расчетно-кассового обслуживания. В Банке Акцепт клиенты могут получить эффективно организованное РКО, отвечающее всем задачам современного бизнеса.

Для того чтобы успеть больше, клиенты банка пользуются дистанционными банковскими услугами, и первое из них в начале сотрудничества — это возможность удаленного открытия счета. На сайте банка можно зарезервировать номер счета в режиме онлайн. Клиенты могут использовать номер при взаиморасчетах с контрагентами еще до открытия счета. Резерв действует 10 рабочих дней, в этот период клиент предоставляет полный пакет документов в офис банка. Счет открывается в течение дня после предоставления документов.

Также для экономии времени клиенты используют Интернет-банк. Он установлен почти в 100% предприятий и организаций. Функционал Интернет-банка постоянно расширяется. Кроме опций, давно ставших привычными, появляются новые возможности: размещение свободных средств онлайн, уведомление контрагента об отправке платежа, дистанционное получение дополнительных услуг, «Онлайн-контроль», «Проверка контрагентов», справки о кредитной истории, начисленных процентах или о ссудной задолженности, уточнение реквизитов платежа. Все это — важные нюансы, позволяющие оптимизировать взаимодействие с банком.

Как только появился в Интернет-банке, сразу же стал востребован сервис «Проверка контрагентов», работающий по принципу светофора — только его сигналы не дают руководство к действию, а отображают полученную информацию с сайтов государственных служб и прочих открытых источников. Сервис имеет рекомендательный характер и позволяет клиенту банка самостоятельно оценить статус благонадежности организаций, с которыми он планирует заключить договор либо уже сотрудничает, а также получить всю информацию, связанную с деятельностью компании.

Чтобы банковские операции были доступны везде и всегда, многие предприниматели пользуются мобильной версией Интернет-банка. Это удобно — интерфейс интуитивно понятен, не нужно тратить время на изучение инструкций. К тому же мобильной версией пользоваться дешевле — нет расходов на получение смарт-ключа. Доступ в личный кабинет предоставляется по логину/паролю — по аналогии с доступом в личный кабинет физических лиц. Это значит, что формировать и отправлять платежи можно без доступа к компьютеру — даже со смартфона.

Стремлением тратить меньше обусловлен еще один важный тренд последнего времени — обслуживание в банке по абонентской плате в рамках готовых пакетов. Банковские услуги в составе одного пакета сформированы с учетом специфики отдельных отраслей и объема бизнеса. Пакетное обслуживание позволяет экономить до 50% по сравнению со стандартными тарифами и точно планировать свои ежемесячные расходы на банковское обслуживание.

Неизменным трендом в РКО остается скорость обслуживания. В Банке Акцепт зачисление и отправка денежных средств производится в режиме реального времени, платежи проводятся до 19 часов.

2018 год — самое удобное время открыть счет в Банке Акцепт, так как до конца года банк проводит акцию «Добро пожаловать!» для юридических лиц и ИП. В рамках акции всем клиентам предложено бесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте и 3 месяца бесплатного обслуживания рублевого счета!

Открывайте расчетный счет в Банке Акцепт и пользуйтесь всеми преимуществами современного и удобного расчетно-кассового обслуживания.

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АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567

Фото: pixabay.com