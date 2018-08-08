Треть новосибирцев — пенсионеры

Один работающий новосибирец сегодня обеспечивает одного пенсионера.

Численность получателей пенсий в регионе достигла 830 тысяч человек. За 10 лет численность получателей пенсий в регионе выросла на 120 тысяч человек. Поступление в бюджет обеспечивают порядка 887 тысяч наемных работников (без учета ИП, которые платят за себя фиксированный платеж). То есть один работающий новосибирец сегодня обеспечивает одного пенсионера. По прогнозам число пенсионеров в регионе к 2030-му году достигнет 975 тысяч человек, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Новосибирской области.

92% граждан являются получателями страховой пенсии. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров сегодня составляет 13,7 тыс. рублей, страховой пенсии по старости — 14 тысяч рублей.

Общий объем выплат пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР в 2018 году в регионе составил уже почти 85 млрд. рублей.

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