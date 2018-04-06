Три кластера планируют «упаковать» в 2018 году

В регионе разрабатываются меры поддержки управляющих компаний кластеров.

— Кластеры «Биофарм» и «Сиббиомед» мы рассчитываем упаковать к сентябрю 2018 года. До конца года также надеемся закончить работу по кластеру медицинской промышленности, в начале следующего — по «ИТ-кластеру», — рассказал на заседании совета научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» директор ГКУ НСО «Центр регионального развития» Алексей Низковский.

Все кластеры входят в «Сибирский наукополис», который сформирован в Новосибирской области под кураторством минэкономразвития России.

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Как уточнил Низковский корреспонденту Infopro54, сейчас идет выстраивание коммуникаций внутри кластеров, прописываются функциональные связи, совместные проекты и общие цели, а также меры поддержки, которые необходимы компаниям кластера. Это требуется для формирования программы кластера и подготовки пакета документов для его регистрации в минэкономразвития региона.

— С «ИТ-кластером» работа идет сложнее всего, так как в него входит много небольших софтверных компаний, которые редко реализуют совместные проекты, а их объединяющим началом служит инфраструктура Академпарка и Ассоциация «Сибакадемсофт» — поясняет Низковский. — С «Медико-технологическим» кластером мы работаем уже около 1,5 лет. Кластер де-факто есть, но де-юре его оформить до сих пор не получается. Здесь работа осложняется тем, что мы его «упаковываем» еще и для включения в реестр федерального минпромторга, как промышленный кластер.

На заседании совета по «Сибирскому наукополису» также отмечалось, что в регионе разрабатываются меры поддержки управляющих компаний кластеров.

В кластер «Биофарм» сегодня входит около 40 компаний. Большинство из них работает в Кольцово. «Сиббиомед» территориально расположен в Академпарке и Бердске, его участниками также являются институты СО РАН. Участники «ИТ-кластера» в основном базируются в Технопарке Академгородка — это софтверные и хардверные компании. «Медикотехнологический» реализуется на базе клиники НИИТО и «Медтехнопарка». «Медико-биологический» создается на базе НИИ им Мешалкина.

В целом, в состав мегакластера «Сибирский наукополис» на сегодняшний день входят 250 компаний и 5 региональных кластеров.

Юлия Данилова

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области