Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Три кластера планируют «упаковать» в 2018 году

  • 06/04/2018
076a7862

В регионе разрабатываются меры поддержки управляющих компаний кластеров.

— Кластеры «Биофарм» и «Сиббиомед» мы рассчитываем упаковать к сентябрю 2018 года. До конца года также надеемся закончить работу по кластеру медицинской промышленности, в начале следующего — по «ИТ-кластеру», — рассказал на заседании совета научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» директор ГКУ НСО «Центр регионального развития» Алексей Низковский.

Все кластеры входят в «Сибирский наукополис», который сформирован в Новосибирской области под кураторством минэкономразвития России.

«Сибирский наукополис» должен привлечь 29 млрд руб внебюджетных инвестиций

Как уточнил Низковский корреспонденту Infopro54, сейчас идет выстраивание коммуникаций внутри кластеров, прописываются функциональные связи, совместные проекты и общие цели, а также меры поддержки, которые необходимы компаниям кластера. Это требуется для формирования программы кластера и подготовки пакета документов для его регистрации в минэкономразвития региона.

— С «ИТ-кластером» работа идет сложнее всего, так как в него входит много небольших софтверных компаний, которые редко реализуют совместные проекты, а их объединяющим началом служит инфраструктура Академпарка и Ассоциация «Сибакадемсофт» — поясняет Низковский. — С «Медико-технологическим» кластером мы работаем уже около 1,5 лет. Кластер де-факто есть, но де-юре его оформить до сих пор не получается. Здесь работа осложняется тем, что мы его «упаковываем» еще и для включения в реестр федерального минпромторга, как промышленный кластер.

На заседании совета по «Сибирскому наукополису» также отмечалось, что в регионе разрабатываются меры поддержки управляющих компаний кластеров.

В кластер «Биофарм» сегодня входит около 40 компаний. Большинство из них работает в Кольцово. «Сиббиомед» территориально расположен в Академпарке и Бердске, его участниками также являются институты СО РАН.  Участники «ИТ-кластера» в основном базируются в Технопарке Академгородка — это софтверные и хардверные компании. «Медикотехнологический» реализуется на базе клиники НИИТО и «Медтехнопарка». «Медико-биологический» создается на базе НИИ им Мешалкина.

В целом, в состав мегакластера «Сибирский наукополис» на сегодняшний день входят 250 компаний и 5 региональных кластеров.

Юлия Данилова

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Новосибирск вошел в ТОП-7 самых дорогих городов России

06/04/2018
Уровень цен в городе снизился, но оказался выше среднего.

Рекламу на квитанциях ЖКХ запретили

06/04/2018
Запрет не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

МРОТ могут поднять до 25 тыс. руб.

06/04/2018
На сегодняшний день МРОТ составляет 9489 руб. в месяц. С 1 мая 2018 года эта сумма будет увеличена до 11163 руб. в месяц.

Мнение

Риэлторский бизнес становится фабрикой услуг

Все материалы

Игорь Манн: Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь

06/04/2018

«Сибиар» получил 659 млн чистой прибыли

05/04/2018

Анатолий Локоть: «Это не предвыборное выступление»

05/04/2018

Александр Сорокин назначен управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

05/04/2018

Как взвешивать?

05/04/2018

Статистика «Платона» пошла по ведомствам

04/04/2018

Экс- президента Сибмоста оштрафовали за уход от налогов

04/04/2018

Василий Пронькин уходит из правительства области

04/04/2018

Расти и развиваться: управляющая компания отчиталась перед жителями Чистой Слободы

04/04/2018

«СКТБ «Катализатор» расширит производство в Рязани

04/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag