Три колледжа Новосибирска получат субсидию из федерального бюджета

Всего на конкурс поступило 413 заявок из 78 субъектов Российской Федерации.

Минобрнауки России (после завершения реорганизации — Минпросвещения России) подведены итоги конкурса на предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций». На эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделено 1,48 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

Основным условием конкурса являлось обязательство получателя гранта обеспечить софинансирование мероприятий из внебюджетных источников. Цена каждого лота конкурса была сформирована с учётом средней стоимости оборудования, необходимого для качественного оснащения профессий и специальностей.

Отмечается, что всего на конкурс поступило 413 заявок из 78 субъектов Российской Федерации, подтвердивших свои обязательства по софинансированию мероприятий по обновлению материально-технической базы колледжей и техникумов.

Конкурс проводился в несколько этапов. По итогам конкурса получателями грантов станут 62 профессиональные образовательные организации из 41 субъекта Российской Федерации.

Среди них – Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. М. Менделеева, Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака, Новосибирский колледж печати и информационных технологий.

— Реализация проекта позволит оснастить профессиональные образовательные организации регионов-победителей конкурса современным учебным, лабораторным, учебно-производственным оборудованием, создать условия для обеспечения качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, — подчеркнули в региональном минобразования.

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