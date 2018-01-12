Три объекта из списка Минобороны РФ не перешли к Новосибирску

Регион планирует «утрясти» этот вопрос в 2018 году.

— В 2017 году Новосибирская область урегулировала большую часть вопросов по передаче объектов минобороны. На сегодняшний день в стадии решения находятся объекты в Коченево и Мочище (бывший аэродром). В Коченево передаваемые объекты будут использоваться по прямому назначению, в Мочище нет, — рассказал на окружном совещании в полпредстве врио первого замгубернатора Новосибирской области Владимир Знатков.

Не до конца завершен вопрос с комплексным зданием школы и детского сада в Шилово, Ярковский сельсовет. Само здание уже списано с баланса минобороны, а схема раздела земли еще находится на утверждении в ведомстве.

— Сегодня в минобороны РФ на утверждении также находится схема земельного участка в районе музея «Россия моя история», где планируется разместить парковку. В декабре вдогонку врио губернатора Новосибирской области направил письмо с просьбой передать региону 7 казарм военного городка. Часть из них находятся в разрушенном состоянии, но являются памятниками архитектуры и регион готов навести там порядок, — добавил Знатков.

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Начальник ФГКУ «Сибирское теруправление имущественных отношений» Минобороны РФ Артем Коваль пояснил, что здания являются объектами культурного наследия, а также имеют статус общежитий, что затягивает сроки передачи. Но заверил, что этот вопрос будет проработан.

— Попрошу сделать следующее: нужно поскорее передать эти объекты субъекту федерации, чтобы он начал их реставрацию и восстановление в единый комплекс исторического парка. В бюджете региона средства на эти цели в 2018 году предусмотрены, — прокомментировал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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Согласно поручению президента РФ, минобороны передает непрофильное имущество в собственность регионов и муниципалитетов. По данным Сергея Меняйло, с начала кампании в Сибирском федеральном округе передано около 7 тыс таких объектов, в настоящее время идет работа по 624. Завершен процесс передачи в Республиках Тыва и Хакассия, а также в Томской области. Больше всего не переданных объектов в Иркутской области и Красноярском крае. По 80 объектам дела находятся в судах, так как здания на землях разрушены и регионы настаивают на уточнении в списке передаваемого имущества. Часть объектов находятся в трудно доступных местах, поэтому главы местных поселений отказываются принимать их на свой баланс, а инвесторам они не интересны.

Фото: баз- пресс-служба правительства Новосибирской области, другая- пресс-служба Сибирского ОИЦ