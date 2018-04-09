Тщательно проверяйте контрагентов

Налоговая потребует доказательств.

Олег Шерстобоев, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ:

1.Сегодня, заключая сделку или подписывая договор, нужно сразу оценивать, как на это посмотрит налоговая. С контрагентами о возможной ответственности хозяйствующие субъекты договориться могут, а вот с государством — не получится. Просчитывайте публично-правовые и, прежде всего, налоговые риски, которые могут исходить со стороны налоговых органов, а также с точки зрения ответственности: налоговой, административной и уголовной Без этого сегодня нормальную стратегию развития компании выстроить не получится.

2.Если повышение ставок, о котором сейчас говорят в правительстве РФ, произойдет, то налоговые органы будут более интенсивно осуществлять свои полномочия. Сейчас важно доказать налоговой, что вы нашли контрагента не просто по рекламным объявлениям, а задокументировали свои поиски и сможете доказать налоговой, что проверили контрагента всеми доступными способами: выяснили, что он давно на рынке, запросили информацию о нем у партнеров, совершили дополнительные действия, которые могут подтвердить вашу добросовестность. Это необходимо, чтобы налоговые органы вам поверили и не считали, что вы незаконно вывели средства со счета и оптимизировали налоговую базу.

3.Налоговые органы сейчас проверяют, как заключался договор с контрагентом, какая велась преддоговорная работа. У вас должна быть документация, которая свидетельствует о переговорах. Чтобы было понятно, что вы заключили договор не с первым попавшимся субъектом. Хотим мы этого или нет, но сейчас это одно из условий, на которое обязательно нужно обращать внимание.

4.Административная ответственность. Правила, прописанные в налоговом кодексе, дают налоговым органам огромные полномочия, и при желании они могут очень многое. В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физлицо, а предмет доказывания может быть необычайно широк. При этом не редки случаи, когда сотрудники даже не рассказывали работодателям о том, что их вызывали в налоговую, так как считали, что это связано лично с ними, а не с компанией. Поэтому эти допросы становятся сюрпризом в процессе выездной проверки.

Материал подготовлен по итогам заседания Бизнес-клуба Высшей школы бизнеса НГУЭУ

Фото: пресс-служба НГУЭУ