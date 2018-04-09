Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Тщательно проверяйте контрагентов

  • 09/04/2018
Шерстобоев

Налоговая потребует доказательств.

Олег Шерстобоев, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ:

1.Сегодня, заключая сделку или подписывая договор, нужно сразу оценивать, как на это посмотрит налоговая. С контрагентами о возможной ответственности хозяйствующие субъекты договориться могут, а вот с государством — не получится. Просчитывайте публично-правовые и, прежде всего, налоговые риски, которые могут исходить со стороны налоговых органов, а также с точки зрения ответственности: налоговой, административной и уголовной Без этого сегодня нормальную стратегию развития компании выстроить не получится.

2.Если повышение ставок, о котором сейчас говорят в правительстве РФ, произойдет, то налоговые органы будут более интенсивно осуществлять свои полномочия. Сейчас важно доказать налоговой, что вы нашли контрагента не просто по рекламным объявлениям, а задокументировали свои поиски и сможете доказать налоговой, что проверили контрагента всеми доступными способами: выяснили, что он давно на рынке, запросили информацию о нем у партнеров, совершили дополнительные действия, которые могут подтвердить вашу добросовестность. Это необходимо, чтобы налоговые органы вам поверили и не считали, что вы незаконно вывели средства со счета и оптимизировали налоговую базу.

3.Налоговые органы сейчас проверяют, как заключался договор с контрагентом, какая велась преддоговорная работа. У вас должна быть документация, которая свидетельствует о переговорах. Чтобы было понятно, что вы заключили договор не с первым попавшимся субъектом. Хотим мы этого или нет, но сейчас это одно из условий, на которое обязательно нужно обращать внимание.

4.Административная ответственность. Правила, прописанные в налоговом кодексе, дают налоговым органам огромные полномочия, и при желании они могут очень многое. В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физлицо, а предмет доказывания может быть необычайно широк. При этом не редки случаи, когда сотрудники даже не рассказывали работодателям о том, что их вызывали в налоговую, так как считали, что это связано лично с ними, а не с компанией. Поэтому эти допросы становятся сюрпризом в процессе выездной проверки.

Материал подготовлен по итогам заседания Бизнес-клуба Высшей школы бизнеса НГУЭУ

Фото: пресс-служба НГУЭУ

Популярное с сайта

В Новосибирской области средний чек на онлайн-покупки – 872 рубля

09/04/2018
Средний чек в онлайн-магазинах на 20 % выше, чем в офлайне.

Kama Flow займется венчурными инвестициями в Новосибирск

06/04/2018
Инновационные компании региона могут получить несколько миллиардов рублей.

В регионе заработает новый интернет-сервис для записи на приём к врачам

06/04/2018
Постепенно в приложение будет выведен дополнительный функционал.

Мнение

Риэлторский бизнес становится фабрикой услуг

Все материалы

Кредитный портфель Райффайзенбанк в Сибири увеличился до 34,7 млрд рублей

09/04/2018

Kama Flow займется венчурными инвестициями в Новосибирск

06/04/2018

Игорь Манн: Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь

06/04/2018

Три кластера планируют «упаковать» в 2018 году

06/04/2018

«Сибиар» получил 659 млн чистой прибыли

05/04/2018

Анатолий Локоть: «Это не предвыборное выступление»

05/04/2018

Александр Сорокин назначен управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

05/04/2018

Как взвешивать?

05/04/2018

Статистика «Платона» пошла по ведомствам

04/04/2018

Экс- президента Сибмоста оштрафовали за уход от налогов

04/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag