TUI предложили турмаршруты в Новосибирске

Компания планирует завозить в регион туристов из России и из-за рубежа.

— Мы уже передали компании TUI всю информацию о туристский потенциале Новосибирской области, о том какие у нас есть маршруты, виды отдыха и туризма. Они изучают наш материал чтобы понять какие новые маршруты можно сформировать в регионе, — пояснила на пресс-конференции врио министра экономического развития региона Ольга Молчанова.

Молчанова подчеркнула, что представители компании отметили высокий уровень увиденной ими туристской инфраструктуры.

— Будут стараться везти больше туристов из других регионов России, в том числе из-за рубежа, — добавила она.

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По итогам 2017 года в Новосибирскую область посетило 50,8 тыс иностранных туристов (в 2013 — 23,5 тыс). Из них 24,6 тыс — граждане КНР (5,4 тыс). В целом, в коллективных средствах размещения Новосибирской области за год остановилось почти 782 тыс туристов (405 тыс). За два года объем оказанных туристских услуг в регионе вырос на 1,1 млрд руб — до 7,6 млрд руб.

Для привлечения гостей в регион область формирует инфраструктуру, адаптированную под иностранных туристов. Совместно с компанией «2ГИС» минэкономразвития составили карту гостиниц центральной части Новосибирска, которая пользуется спросом у гостей. Туристская навигация представлена на трех языках, в том числе английском и китайском и ее сеть постоянно растет. По инициативе турфирм около 20 наиболее популярных у туристов объектов Новосибирска организованы специальные парковки, разрешающие краткосрочные остановки.

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Кроме того, в регионе активно развивается туристко-рекреационная зона. На финансирование обеспечивающей инфраструктуры курорта озера Карачи, где формируется «Сибирский бальнеологичнский кластер» в 2018 году из федерального бюджета поступит 95,5 млн руб, 83,48 млн руб предоставит областной бюджет, 211 млн вложит инвестор.

— У нас были очень хорошие ожидания по росту турпотока: мы надеялись, что за ближайшие полтора года он вырастет на 50%. Однако, ситуация, которая сейчас складывается с рублем, может этому помешать. Надеемся, что ситуация стабилизируется и планы будут реализованы, — отметила Молчанова.

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Для прогнозируемого развития рынка туризма в регионе также необходимо решить проблему с иностранными гидами, которые незаконно работают в России и наносят ущерб местным бюджетам.

Юлия Данилова

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