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Businessjump

Туриникеты вместо кондукторов

  • 03/07/2018
turniket

На трамвайных и троллейбусных маршрутах с низким пассажиропотоком будет введена бескондукторная система оплаты проезда.

МКП «Горэлектротранспорт» объявил конкурс на оказание услуг по автоматизированному расчету за проезд с обеспечением контроля доступа в транспортное средство городского наземного электрического транспорта города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

До 31 августа 2019 года планируется оснастить бескондукторной системой оплаты проезда до 50 единиц подвижного состава МКП «ГЭТ». В настоящее время прорабатываются маршруты с небольшим пассажиропотоком и наиболее высокой себестоимостью перевозки пассажиров для установки на них устройств бескондукторной системой оплаты проезда. Кроме того, система может использоваться в комбинированном режиме. Утром в час пик, когда большой пассажиропоток, турникет отключают и работает кондуктор, а в дневное время вагон работает в бескондукторном режиме.

— Основная цель — экономия средств предприятия за счет уменьшения фонда оплаты труда кондукторов и рост собираемости выручки, — отметил директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин. — Система бескондукторной системы оплаты проезда обходится предприятию на 40 % дешевле, чем содержание одного кондуктора. Кроме того, это позволит увеличить заработную плату водителей – они будут получать оплату за каждый проданный билет.

На сегодняшний день в Новосибирске бескондукторная система оплаты проезда смонтирована в салоне одного трамвайного вагона инв. № 2201 филиала № 4 «Левобережный трамвайный» МКП «ГЭТ» на маршруте № 3 «Молкомбинат – станция метро «Площадь Маркса». Основные замечания в первый период эксплуатации – увеличение времени посадки на отдельных остановочных пунктах. В дальнейшем, по мере ознакомления пассажиров с бескондукторной системой оплаты проезда, время посадки значительно сократилось, и в настоящее время обращений от пассажиров не поступает.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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