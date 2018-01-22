Турпотоки в КНР и Таиланд сравнялись

По 10 основным туристическим направлениям из Новосибирска в 2017 году было отправлено около 400 тыс туристов.

Плюс 150 тыс

— Анализируя итоги 2017 года мы отмечаем ряд изменений. Впервые турпоток из Новосибирска в Китай по объемам превысил Таиланд — 127 тыс против 99 тыс пассажиров. Однако, часть пассажиров вылетали в КНР с бизнес-целями, кроме того около 20-25 тыс человек — это жители Китая, возвращающиеся в страну из России. Поэтому по факту турпотоки в две страны сравнялись, — констатировал председатель правления некоммерческого партнёрства «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО) Дмитрий Микитченко на пресс-конференции в ТАСС.

Рост турпотока в Китай он объясняет тем, что КНР за 15 лет построила инфраструктуру, сопоставимую с турецкой, которую та создавала 50-60 лет.

— Сегодня объем койко-мест туристской инфраструктуры в КНР приближается к 1 млн. За счет конкуренции отели снижают цены, предлагают туроператорам интересные условия. Это позволило Китаю решить задачу по перехвату турпотока Турции в 2015-2016 годах. Кроме того, Санья является особой экономической зоной, где разрешен безвизовый въезд. Это также привлекает туристов. Плюс в стране очень интересные экскурсионные программы: 80% турпотока в Китай — это экскурсионный и событийный туризм, а не отдых на море, — перечисляет Микитченко. — С другой стороны, в Таиланде за последние 5 лет появилось много продуктов, которых раньше не было: круизный отдых на яхтах, идет освоение островов, разрабатываются новые программы и т.д.

По наблюдениям руководителя регионального информационно-аналитического центра STI (представительства Туристического управления Таиланда в регионах Сибири и Дальнего Востока) Виталия Наумова, из Новосибирска на морские курорты Юго-Восточной Азии было забронировано около 160 тыс кресел. В Новосибирске 25% приходится на регулярные рейсы до Бангкока и Дубая.

— В структуре перелетов 2\3 или 64% приходится на Таиланд, каждый пятый турист вылетает во Вьетнам, каждый 8 — в Санью. По сравнению с 2016 годом рост составил 30%, — констатировал он.

По наблюдению участников рынка, в 2017 году большой прирост туристов также дала Турция. Наумов считает, что в Новосибирске она практически вернула утраченные в кризис позиции: в 2015 году в Турцию отправлялось 43% пассажиров, в 2017 — 38%.

В целом, в 2017 году по 10 основным туристическим направлениям (Тайвань, Вьетнам, Корея, Китай, Турция, Индия, Чехия, ОАЭ, Греция, Германия, Болгария) из Новосибирска было отправлено около 400 тыс туристов.

— Мы видим, что поток восстанавливается. В 2013-2014 годах на заграничные курорты в год выезжало порядка 500 тыс новосибирцев, в 2015 — около 300 тыс, в 2016 — 250 тыс. Надеемся, что улучшение экономической ситуации в России будет способствовать восстановлению спроса в отрасли, — говорит Микитченко.

Что касается Европы, то турпоездки в страны ЕС уже традиционно относятся к индивидуальным. Эксперты объясняют это развитостью туриндустрии, которая позволяет туристу самостоятельно планировать свои поездки, получать визы, не обращаясь за помощью к операторам. Из стран ЕС в список массового турпотока вошла только Германия за счет делового туризма и горнолыжных курортов — около 7 тыс пассажиров за 2017 год.

— Логистика рейсов в Европу выстроена таким образом, что основные турпотоки концентрируются в Москве. Из Новосибирска в столицу в 2017 году вылетело около 0,5 млн пассажиров. Часть из них ушло в транзиты на курорты в ЕС, — говорит Виталий Наумов.

На курортах Крыма и Севастополя по итогам 2017 года спрос упал на 15-20%, и при этом на столько же вырос в Сочи. По оценкам экспертов, это произошло за счет событийного туризма, которым привлекал сочинский берег Черного моря, а также развития горнолыжного курорта. В этом регионе турпоток достаточно равномерно распределен в течение года, тогда как в Крыму основной приходится на летние месяцы.

Прогнозы туроператоров по зимним программам 2017-2018 года также пока оправдываются. У туррынка Новосибирска вся новогодняя программа прошла без сбоев с полной загрузкой. Рынок вырос на уровне сезона 2016-2017 — на 20-25%.

Сезон -2018

Дмитрий Микитченко считает, что в это году сохранится тенденция к росту пассажиропотока в Турцию, хотя многие операторы прогнозируют повышение цен на этом направлении: на проживание и сопутствующие услуги. Если эту динамику не выровняет конкуренция между странами и российскими курортами.

— Все будет зависеть от конкурентной среды. С одной стороны, Турция может повысить цены с учетом понесенных убытков за минувшие годы. С другой, весной может официально открыться Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх), который россияне традиционно очень хорошо принимают. Это оттянет спрос от других направлений и сдержит цены, — считает Микитченко.

Виталий Наумов уверен, что продолжится рост тайского направления. В конце 2017 года в Бангкоке введен в эксплуатацию основной аэропорт, который сейчас может принимать до 80 млн туристов в год. Активную позицию занимают и тайские операторы. В конце 2017 года прошла серия региональных встреч STI с туроператорами и турагентствами Западной и Восточной Сибири (workshop).

В этом году, скорее всего, из Новосибирска не будет прямых рейсов в Болгарию, Испанию, Португалию. При более интенсивном полетном графике по зарубежным направлениям, по оценкам экспертов, будет уменьшаться турпоток на курорты Крыма и Севастополя, так как турецкие предложения более выгодные и дешевые.

— Если наши отельеры отреагируют адекватно, то, возможно, конкурентная среда позволит сохранить турпоток на уровне 2017 года. Если нет, то падение продолжится, — прогнозирует Микитченко. — Сочи, при адекватной событийной программе, туристов не потеряет.

Стоимость туров эксперты пока оценить затруднились, отметив, что более конкретные цифры можно будет назвать в марте-апреле, когда будут сформированы летние расписания.

Фото: celebrityabc

Юлия Данилова