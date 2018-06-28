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«Тяжстанкогидропресс» выплатит дивиденды по привилегированным акциям

  • 28/06/2018
TSGP2

Компания выплатит 27,5 тыс рублей на одну привилегированную акцию.

Акционеры ПАО «Тяжстанкогидропресс» на повторном годовом общем собрании акционеров 22 июня приняли решение распределить прибыль, полученную по итогам 2017 финансового года следующим образом: на выплату дивидендов по привилегированным акциям решено направить 10 % от свободного остатка прибыли, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать, остальную часть – на развитие общества. Информация об этом размещена на портале раскрытия информации.

Согласно решению компания выплатит 27 500 рублей, из расчета 0,95 рублей на одну привилегированную акцию.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» является производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В отчетности указано, что план по всей товарной продукции за 2017 год в фактических ценах выполнен на 107,0 % (план – 400 000 тыс. руб., отчет – 428 067тыс. руб.), по сравнению с 2016 годом товарный выпуск увеличился на 93 241 тыс. руб. или на 27,8 %. Прибыль до налогообложения за 2017 год составила 405 тыс. руб.

Фото: с сайта компании

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