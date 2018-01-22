У новосибирцев растет интерес к сделкам в рамках «квартирной карьеры»

В Сибакадемстрое на их долю приходится 25% в структуре продаж.

Сибакадемстрой зафиксировал рост доли сделок на квартиры по программе обмена среди жителей и тех, кто ранее покупал квартиру в проектах компании. Новосибирцы стремятся решить квартирный вопрос без дополнительных затрат и усилий, выбирая понятного застройщика и знакомые проекты, сообщили в пресс-службе строительной компании.

Повторные сделки в компании Сибакадемстрой прирастают на 5-7% ежегодно. В структуре продаж они занимают 25% по итогам 2017 года. В компании отметили, что жители приходят за покупкой второй квартиры большей площади через 2-4 года после заселения в первую. Это связано с изменением жизненной ситуации – созданием семьи, рождением детей, переездом “возрастных” родителей поближе к детям. Тем, кто купил маленькую квартиру и ждёт новоселья, тоже интересно расширить площадь и обменять купленную квартиру на большую до сдачи дома.

Имея опыт покупки квартиры в Сибакадемстрой и опыт проживания в одном из проектов, жители и дольщики выбирают вторую квартиру в этой же локации и пользуются программой обмена от застройщика «Квартирная карьера» без рыночного дисконта и дополнительных расходов. Она исключает обременение продажей собственной квартиры, поисками новой и оформлением документов, помогая выгодно улучшить жилищные условия в моменте.

По программе «Квартирная карьера» можно сдать свою готовую или строящейся квартиру в Сибакадемстрой и купить новую. Дополнительный бонус – выкуп долга по действующей ипотеке до 1,5 млн руб. Компания выкупает квартиры по обмену, оформляет их на себя и полностью занимается продажей. При этом клиенту не нужно дожидаться продажи своей квартиры, чтобы купить новую. Сделка оформляется день в день.

Для компенсации недостающей суммы обмен совмещают с другими способами покупки – ипотекой и рассрочкой. Снижающейся ипотечная ставка определила тренд на увеличение суммы кредита до 1,5-2 млн рублей. Это говорит о том, что новосибирцы выбирают и могут себе позволить купить квартиры большей площади.

По прогнозам Сибакадемстрой повторные сделки станут точкой роста в продажах 2018 года. В компании планируют работать над развитием этого направления через клиентский сервис и улучшение качества жизни в проектах.

Фото: пресс-служба компании