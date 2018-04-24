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У россиян растет спрос на наличную валюту

  • 24/04/2018
валюта

За 2017 год банки ввезли валюты больше, чем вывезли за рубеж на 36,8 млрд.долл. США.

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова представил исследование, согласно которому российские граждане все более активно переводят существенную часть своих накоплений в наличную валюту. Основывают свои выводы эксперты на сводных данных, которые опубликовал Банк России.

— Анализ сводных данных говорит о желании граждан переводить существенную часть своих накоплений в форму наличной валюты. Так, в 2015 году банки продали гражданам валюты на сумму 37,1 млрд.долл. США, а купили — 25,4 млрд.долл. США. В итоге баланс продажи/купли составил 11,7 млрд.долл. США. В 2016 году этот баланс вырос до 16,1 млрд.долл. США. В 2017 году — 19,9 млрд.долл. США, — говорит д.э.н., доцент Лаборатории Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

По его словам, вместе с ростом продаж валюты населению, значительно вырос баланс ввоза/ вывоза наличной валюты банками. Только за 2017 год банки ввезли валюты больше, чем вывезли за рубеж на 36,8 млрд.долл. США.

Отмечается, что по месяцам года особый интерес граждан к покупке валюты «просыпается» к концу лета, когда отпускной сезон в самом разгаре.

— Интересно, что с 2015 по 2018 год только три месяца баланс покупок/продаж наличной валюты населением был отри­цательным: в январе 2015 года, в февра­ле 2015 и 2016 годов. В эти периоды на валютном рынке отмечался значитель­ный рост курса доллара США, и граждане стремились «фиксировать прибыль», продавая значительные объемы куплен­ной ранее валютной наличности по более выгодному курсу, — говорится в сообщении РЭУ.

В 2017 году граждане чаще снимали, чем размещали валюту на своих банковских счетах. В предыдущие годы ситуация была обратной.

— Поскольку риски введения новых экономических санкций против России негативно сказываются на динамике отечественной валюты, можно ожидать некоторого увеличения спроса на наличную валюту, — уверены эксперты РЭУ.

Фото: pixabay.com, автор- pasja1000

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