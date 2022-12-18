Участникам промышленных кластеров предоставят дополнительные льготы

Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит снизить налоговую нагрузку на участников промкластеров. Об этого говорится в телеграм-канале кабмина.

Предприниматели смогут платить страховые взносы по пониженному тарифу — около 7,5%. Пользоваться льготным режимом можно при заключении специального инвестиционного контракта – СПИК. Сейчас таких контрактов уже более 40. Единый пониженный тариф будет действовать до окончания контракта, но не более 7 лет.

Также предусмотрен ряд условий, включая проведение налогового мониторинга в отношении участников кластеров, заключивших СПИК.

— Принятие законопроекта поможет снизить налоговую нагрузку на бизнес, работающий в промышленных кластерах, позволит им нарастить объемы производства продукции, выпущенной в России, а в регионах появятся новые рабочие места для наших граждан, — подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее редакция рассказывала о том, что производственный бизнес настаивает на расширении условий промышленной ипотеки.