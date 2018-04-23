Участникам рынка медтуризма не хватает консолидации

Потенциал роста спроса на услуги новосибирских клиник есть, но этой работой нужно заниматься системно.

— Мы уже давно поднимаем тему, что Новосибирск — достойная территория, куда можно привлекать иностранных граждан на лечение. Наиболее сильное звено — федеральные организации: клиника Мешалкина, НИИТО, Клиника имунопатологии НИИФКИ и т.д, — заявила на круглом столе в НГУЭУ директор агентства «МедАсистанс» (юридическое название ООО «Сима-Консалтинг») Елена Бобяк. — У нас есть высокотехнологичная медицина, диагностические ресурсы, стационарные и лабораторные мощности.

Бобяк подчеркнула, что агентство сегодня редко отправляет своих клиентов за рубеж, так как практически всех можно вылечить внутри региона, если правильно задействовать государственную и частную медицину.

— В стоматологии, пластической хирургии наше качество находится на уровне московских и зарубежных клиник, а цены существенно ниже. Лечение онкологии у нас существенно дешевле, чем в Москве, Турции, Германии и Израиля. К нам часто ездят лечиться москвичи, наши соотечественники из-за рубежа. Услугами высокотехнологичной медицины мы можем охватить территорию от Урала до Дальнего Востока, — перечисляет Бобяк. — Федеральным страховым компаниям также выгоднее направлять пациентов на лечение к нам, но для этого им нужно делать предложения. Пока этим никто не занимается.

По ее словам, здесь можно говорить не только о конкуренции за людей, но и за источники финансирования. В прошлом году Томская область заработала 458 млн по ОМС за иногородних граждан (Новосибирская область — около 200 млн — ред.).

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— Если директору клиники дают квоты на обслуживание местных пациентов по ОМС, но на иногородних этих квот нет — сколько приняли, столько вам оплатили. Это прекрасная технология, которая успешно работает у наших соседей, — подчеркнула Бобяк.

Представители медицинских организаций добавили, что к лечению этих пациентов томские медики по факту нередко подключают новосибирских коллег.

Руководитель группы заочного консультирования и телемедицины НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Александра Чернова отметила, что клиника активно работает над привлечением зарубежных пациентов. Самая большая проблема с которой при этом приходится сталкиваться — отсутствие информации о клинике.

— Мы работаем над решением этой проблемы, рассказываем о себе на англоязычных ресурсах, но это очень сложных процесс, — добавила она.

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Гендиректор ООО «Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор Данн также заявляет, что в современных условиях для организации медицинского туризма нужна четкая кооперация всех участников процесса.

— Сегодня мы работаем каждый сам по себе. Медорганизациям сложно решить вопрос с визами и услугами для пациентов, а мы работаем с иностранцами уже более 18 лет и для нас это дело пяти минут. Организовать встречу с языком общения — нет проблем. Сейчас мы подписали соглашение с клиникой Мешалкина по развитию этого направления, — говорит Данн. — Мы много лет являемся представителями клиник Европы и Азии (через дочернюю компанию Orsib Med — Центр медицинского и лечебно-оздоровительного туризма), а недавно подумали: почему бы в этом же ключе не работать в Новосибирске. Надеемся, что все получится.

Директор ООО ММА «МЁД» Ирина Овдина отметила, что развитию медицинского туризма внутри России мешает закрытость медицинского сообщества, которые воспринимают организации из других регионов, даже предлагающие высокотехнологичную медпомощь, как конкурентов. При этом сами врачи их приход приветствуют, так как получают возможность решать проблемы пациентов. Еще одна проблема — отсутствие коммуникации между администрациями территорий и поддержки «региональных» медучреждений, которые решаются на межрегиональную экспансию.

Социализации и активному продвижению медуслуг в соцсетях, сети интернет, по мнению директора клиники «Медицинский консультативный центр» при НГМУ Ольги Маринкиной, мешает законодательство, так как для этого медучреждения должны собирать много разрешающих документов, в том числе у пациентов.

— С 1 января 2018 года телемедицина стала обязательной услугой, что накладывает на медорганизации много дополнительных обязательств. Впрочем, это также создает возможности для снижения расходов пациента, увеличения клиентопотока, привлечения к работе зарубежных коллег, чего нам очень не хватает, — добавила она.

Елена Бобяк предложила создать площадку, объединяющую интересы всех участников рынка медицинского туризма. Возможно, на базе «МедАсистанс». Советник губернатора Новосибирской области Марина Ананич отметила, что вопрос развития медицинского туризма необходимо обсудить в рамках создания стратегии Академгородок 2.0, так как в ней есть направления развития медицины, генетических исследований и т.д.

Юлия данилова

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