Участникам ВЭД доначислили более 800 млн руб

В округе возбуждено 166 дел об административном правонарушении и 11 уголовных дел.

В 1 полугодии 2018 года подразделения таможенного контроля после выпуска товаров Сибирского таможенного управления (СТУ) провели 234 проверочных мероприятия. В результате доначислено более 800 млн рублей, как и в аналогичном периоде прошлого года, сообщила пресс-служба управления.

По результатам деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в 1 полугодии 2018 года по Сибирскому региону возбуждено 166 дел об административном правонарушении и 11 уголовных дел.

Всего таможенными органами СТУ проведено 234 проверочных мероприятия, в том числе: 125 таможенных проверок, 68 таможенных осмотров помещений и территорий, 8 таможенных досмотров, получено 32 объяснения.

Основными направлениями проверочной деятельности являются контроль достоверности заявления кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, контроль достоверности заявления таможенной стоимости, контроль в отношении участников ВЭД, контроль обоснованности предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, а также предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации «санкционных» товаров.

Фото: Ростислав Нетисов