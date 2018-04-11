Ученые опорного НГТУ предложили строить в регионе систему распределенной генерации энергии

При существующих тарифах в «большой» энергетике становится выгоднее строить собственные автономные электростанции.

5—6 апреля 2018 года в Новосибирске прошел III международный форум «Городские технологии 2018», участие в котором приняли сотрудники, аспиранты и студенты Новосибирского государственного технического университета, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее широкое представительство НГТУ было на треке «Инновационная энергетика».

Так, профессор кафедры Автоматизированных электроэнергетических систем (АЭЭС) НГТУ Александр Фишов в своем докладе рассмотрел основные тренды развития энергетики, в т.ч. в части развития распределенной малой генерации, подробно остановился на проблемах ее развития в России. В числе проблем не только организационно-экономические и юридические ограничения, но и технические. Кроме того, негативное взаимное влияние объектов малой генерации и энергосистемы при их параллельной работе может быть скомпенсировано специализированными интеллектуальными технологиями противоаварийного управления, которые разрабатываются в НГТУ.

По словам Александра Фишова, на кафедре АЭЭС при партнерстве с ООО «Модульные системы Торнадо» разработаны малозатратные технические решения для присоединения автономной системы малой генерации, созданы и реализованы базовые алгоритмы в прототипе автоматики, проведено их испытание на соответствие предъявляемым требованиям. В основе разрабатываемой автоматики три заявки на изобретение.

Доцент кафедры АЭЭС факультета энергетики НГТУ Феликс Бык руководит центром «Интеллектуальная энергия», открытым в НГТУ в 2017 году в рамках программы развития опорного регионального университета. В своем выступлении он обосновал необходимость повышения инвестиционной привлекательности энергетики городов за счет обеспечения открытости систем тепло- и электроснабжения. Этого можно достичь, сняв технические ограничения по присоединению источников и потребителей энергии к сетям.

Доцент кафедры АЭЭС Вячеслав Зырянов в докладе, подготовленном совместно с выпускником факультета энергетики НГТУ А. М. Потапенко, ныне техническим директоров ООО «Системы накопления энергии», доказал, что системы накопления энергии должны стать ключевым элементом новой ступени технологического развития энергосистем. Основное место применения разрабатываемой системы в городах – в составе автономных газопоршневых электростанций (ГПУ), число которых в стране постоянно растёт. При существующих тарифах в «большой» энергетике становится выгоднее строить собственные автономные электростанции, обеспечивая производство и зарабатывая на существенной разнице между себестоимостью и текущим тарифом, продавая электроэнергию населению.

Отмечается, что особенность ГПУ – ограничение по минимальной загрузке и по маневренности: они не терпят скачков нагрузки, так как отключаются технологической защитой даже при незначительных скачках нагрузки. Система накопления энергии, которая аналогична «беспребойнику» у персонального компьютера, все броски мощности берёт на себя, обеспечивая плавное изменение режима работы ГПУ, существенно повышая надежность энергоснабжения. Кроме того, предлагаемая система накопления может выполнять и функции резервного источника энергии для различного рода городских объектов.

Фото: Юлия Данилова