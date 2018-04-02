Ученые вновь предложили инновационные технологии утилизации мусора

Одну из них планируют опробовать на полигоне, расположенном между Академгородком и Кольцово.

— Мы разработали, рассчитали и на предыдущем заседании рабочей группы по мусорной концессии презентовали несколько вариантов технико-экономической оценки комплексов по утилизации ТКО, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности Института теплофизики СО РАН Людмила Перепечко.

Все виды переработки делятся на плазменную газификацию, сжигание и сортировку. Первый позволяет на 100% уничтожить отходы, но подразумевает большие капвложения и использование электроэнергии. На выходе получается синтез-газ, который можно продавать населению. При сжигании перерабатывается 85-90% отходов, требуется сложная система очистки выбросов. На выходе получается тепло, которое нужно подавать централизовано, либо использовать в тепличном хозяйстве. Сортировка — наиболее чистый экологический вид переработки сырья. Но он позволяет утилизировать максимум 20% вторсырья. На выходе получаются полимеры, металл и стекло потребители которых уже есть на рынке, плюс сортировка поставлена как госзадача для вовлечения вторсырья в народохозяйственный оборот. Остальные 80% все равно нужно захоранивать на полигонах.

Она также отметила, что наиболее сложная система переработки включает в себя предварительный отбор полезных фракций, а остальное можно сжечь или остекловать в плазме и получить строительный материал. Консорциум участников: Институт теплофизики СО РАН, ИТПМ СО РАН, Институт экономики СО РАН, ОАО «СКБ Сибэлектротерм» и ОАО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ГСПИ» продвигает проект по плазменной газификации ТКО с предварительным отбором полезных фракций. На «ОДК-Авиадвигатель» также будет реализовываться проект по плазменному сжиганию.

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Мусоросжигательный цех — проект, который давно продвигает Институт теплофизики СО РАН. Сегодня он реализуется компанией «Квант» в Коченево. Там создана установка по утилизации 300 кг мусора в час.

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Индустриальные партнеры консорциума также разработали технологии, которые можно использовать для самообучающихся роботов на основе нейронных сетей, чтобы они занимались сортировкой ТКО.

По расчетам, представленным Людмилой Перепечко, при реализации проекта по автоматической сортировке и плазменной газификации хвостов, стоимость проекта по утилизации 100 тыс тонн ТКО составит 980 млн руб. При базовом тарифе на утилизацию 470 руб на тонну срок окупаемости составит 16 лет. При переходе на тариф 2700 руб за тонну срок окупаемости снизится до 4 лет. При автоматической сортировке стоимость одного завода составит 300 тыс руб, не считая захоронения 80% ТКО. При базовом тарифе окупаемость 8 лет, при повышенном — 4,4 года. При сжигании ТКО стоимость проекта по утилизации 100 тыс тон мусора — 1 млрд руб, окупаемость 30 лет и 4,3 года соответственно.

По оценкам Перепечко, после принятия нового концессионного соглашения тарифы на утилизацию мусора в области будут повышены в любом случае. В такой ситуации самый быстрый по окупаемости вариант — автоматическая сортировка и плазменная газификация хвостов, которая практически полностью исключает потребность в полигонах по захораниванию отходов.

Эксперт подчеркнула, что мусор окупается, если им заниматься грамотно, но затруднилась оценить интерес правительства региона к научным разработкам консорциума.

— Госмашина инерционна. Тем не менее рабочая группа предложила попробовать предложенную нами технологию по автоматической сортировке и плазменному сжиганию на свалке, расположенной в районе Кольцово и на тепловой станции №2, — пояснила Перепечко. — Это большой шаг вперед, тем более, что было рекомендовано использовать ресурсы Академгородка, но решения на таком серьезном уровне быстро не принимаются.

По ее словам, процесс тормозит неопределенность вопроса: кто отвечает за свалку и тепловую станцию — ФАНО, СО РАН, муниципалитет…

—Тем не менее, мы работаем, подали две заявки на федеральное финансирование проекта. Плазменное сжигание уже поддержано, разработана экспериментальная установка. У нас есть индустриальные партнеры, хорошая кооперация с промпредприятиями Новосибирска. Думаю, что в конце концов все срастется, — уверена Людмила Перепечко. —Терсхема будет дорабатываться, концессионное соглашение изменяться и постепенно мы придем к тому, что мусор будет использоваться для получения выгоды.

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Начальник департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько также отметил, что сейчас внимание к разработкам и предложениям ученых Академгородка существенно повысилось.

— Врио губернатора много времени проводит в институтах СО РАН, депутаты регионального парламента также изучают инновационные технологии по утилизации мусора и лоббируют их использование. Мы тоже продвигаем эти разработки, чтобы мнение ученых было услышано при решении проблемы утилизации ТКО, — пояснил он.

Юлия Данилова

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