Учредителя «Перлит-Инвест» просят привлечь к субсидиарной ответственности

Компания задолжала городу около 5 млн руб за аренду земли.

Конкурсный управляющий ООО «Перлит-Инвест» Евгений Иванов обратился в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о привлечении учредителя ООО «Перлит-Инвест» Эдгара Кулиджаняна к субсидиарной ответственности. Иванов просит взыскать с учредителя в пользу ООО «Перлит-Инвест» 4,97 млн руб. Решением арбитражного суда в феврале 2017 года компания была признана банкротом по иску мэрии Новосибирска, в июне вошла в процедуру конкурсного производства. Общий долг компании перед городом за аренду земли составляет около 4,97 млн руб.

По данным открытых источников, Эдгар Кулиджанян является учредителем ООО «Перлит-Развитие» и ООО «Перлит-к». Директор ООО «Перлит-Развитие» Коля Кулиджанян также является учредителем ООО «Перлит-Строй». Эта организация являлась поставщиком в 184 государственных контрактах на сумму более 1 млрд руб. ООО «Перлит-Строй» реализует в городе концессионное соглашение по строительству снегоплавильных станций.

➥ В Новосибирске планируется строительство третьей снегоплавильной станции

Компания выступала генподрядчиков в проекте по благоустройству Михайловской набережной.

➥ К 15 октября работы по реконструкции Михайловской набережной будут завершены

Также «Перлит-Строй» принимает активное участие в благоустройстве Новосибирска.

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Группа компаний «Перлит» работает на рынке недвижимости Новосибирской области с 1999 года.

Фото: Joe Gratz