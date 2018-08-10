Удмуртский застройщик получил вторую площадку в Новосибирске

В ходе торгов цена на право развития застроенной территории в Советском районе выросла в семь раз.

Подведены итоги аукциона на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Океанская и Вяземская в Советском район. Площадь застроенной территории — 6711 кв. м. В границах расположены 4 дома: Океанская, 6 и 8, Вяземская, 5 и 7. Дома признаны аварийными и подлежат сносу. Также на площадке находятся капитальные хозобъекты, принадлежащие неустановленным лицам, говорится в аукционной документации. Начальная цена аукциона 7,8 млн рублей.

Согласно аукционной документации, заявки на тендер подали два участника: новосибирское ООО «РНГС-Сибирь» и удмуртская компания ООО «Автора». «Аврора» победила, предложив цену 55,5 млн рублей.

Победитель торгов должен до марта 2024 года осуществить строительство на выигранной площадке.

ООО «Аврора» создана в 2016 году. Основным видом деятельности является «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Гендиректор и собственник компании — Ольга Паранева. Судя по данным открытых источников, компания аффилирована с ижевским застройщиком ГК «Талан». Паранаева является руководителем административного отдела ООО «Управляющая компания «Талан» «Дочка» компании в мае выиграла тендер «О развитии застроенной территории в границах улиц Тополевой, Военная Горка (5-я линия) в Октябрьском районе».

— Мы специализируемся на строительстве жилья «комфорт-класса» переменной этажности с комфортной средой обитания. Его планируем построить и в Новосибирске. На Тополевой будет квартальная застройка. На Океанской места немного, поэтому там планируется возвести точечный объект, — пояснила Infopro54 специалист отдела развития компании «Талан» Мария Антипова.

Особенности проектов и стоимость квадратного метра застройщик пока не называет. Сейчас проводятся проектные изыскания, маркетинговые исследования спроса, после этого начнется подготовка проектной документации. По расчетам застройщика на это может уйти около полутора лет. Дома будут возводиться из монолита с облицовкой из кирпича. Для справки: в Уфе в квартале «Энтузиастов» дома компании сейчас продаются по цене от 65 до 80 тысяч рублей за кв. м.

— Сейчас мы можем сказать, что в новосибирских проектах обязательно будем внедрять инновационные решения по технологии «Умный дом». Например, чтобы собственник жилья мог дистанционно мониторить датчики движения и температуры, открывать и закрывать двери с помощью смартфона, получать оповещения о протечке воды, возможность отключать электричество и т.д., — перечисляет Антипова.

В компании отмечают, что внимательно отслеживают информацию об аукционах земли, которые проводятся в Новосибирске, и в перспективе планируют заходить на новые участки.

— Нам интересны локации, подходящие для строительства жилья «комфорт-класса». На окраинах такие объекты продаваться на будут. В планах — занять от 5 до 10% новосибирского рынка, — заявляют в компании.

Сегодня «Талан» присутствует уже в 11 городах России. В планах — к 2027 году охватить не менее 43 городов, говорится на сайте компании. Судя по данным открытых источников, бенефициаром группы «Талан» является бизнесмен Константин Макаров, гендиректор ООО УК «Талан».

Фото с сайта ГК «Талан»