На данный момент эпизоотическая обстановка в регионе остается стабильной.

Для предупреждения очагов заболевания животных управлением ветеринарии Новосибирской области предпринимается ряд мер. Эпизоотическая обстановка в регионе остается стабильной. Случаев возникновения особо опасных вирусных заболеваний животных, в том числе африканской чумы свиней, не зарегистрировано. Для оперативного реагирования с учетом вирусных угроз в регионе подготовлены и оснащены необходимой дезинфекционной техникой 62 формирования службы защиты животных, реализуется ряд профилактических мер, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время, по данным заместителя начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимира Гоппе, особое внимание уделяется реализации мер по недопущению заноса на территорию региона вируса африканской чумы свиней (АЧС), от которого не существует вакцины.

— Угроза заноса вируса АЧС на территорию области остается высокой. Меры, которые принимаются для предупреждения очагов заболевания, многочисленны. К числу основных относятся контроль за транспортировкой живых свиней и продуктов свиноводства, проведение разъяснительной работы с населением, расследование случаев гибели свиней и диких кабанов, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, — рассказал Владимир Гоппе, отдельно обозначив меры по повышению уровня готовности госветслужбы к ликвидации очагов африканской чумы свиней.

По его словам, с участием всех заинтересованных ведомств проводятся командно-штабные учения и тренировки по предупреждению и ликвидации особо опасных болезней животных. Ведется работа по необходимому техническому обеспечению подразделений госветслужбы, разработан и утвержден план мероприятий по предупреждению заноса и распространения АЧС на территории региона до 2020 года.

В рамках профилактической работы в 2017 году было проведено 139 совместных рейдов по недопущению незаконного перемещения свиней, 734 схода граждан и более 28 тысяч обходов личных подворий. В Новосибирскую межобластную ветеринарную лабораторию было направлено 1 240 проб биологического материала, по всем проведенным исследованиям получен отрицательный результат (вирус АЧС не обнаружен).

Для обеспечения безопасного оборота сельскохозяйственной продукции специалисты областного управления ветеринарии регулярно проводят комплексную ветеринарно-санитарную экспертизу продукции животного происхождения. В 2017 году региональной ветслужбой проведено более 33 млн ветеринарно-санитарных экспертиз. В результате, из-за несоответствия требованиям безопасности 1 100 тонн продукции было направлено на утилизацию, 100 тонн — на уничтожение.

Повысить защищенность потребителя от некачественной и опасной продукции, по мнению экспертов, сможет электронная ветеринарная сертификация, обязательное введение которой планируется в 2018 году. Как отметил руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов, Новосибирская область по выполнению этой задачи находится в десятке лидеров среди субъектов РФ.

— Большая работа по внедрению системы ведется в регионе с 2015 года, за этот период оформлено 4,7 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов. В настоящее время в системе зарегистрировано 31,2 тысячи хозяйствующих субъектов и более 35 тысяч поднадзорных объектов, — прокомментировал заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимира Гоппе.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области